Muerte de hombre en Six Flags: ¿Qué pasará con el parque y la montaña rusa tras el accidente en Georgia?

Six Flags Montaña rusa Goliath podría cesar operación tras muerte (Wikipedia Commons)

Un hombre murió en Estados Unidos al caer de una montaña rusa en un parque de Six Flags. Las autoridades se encuentran investigando los factores que llevaron a la tragedia.

¿Qué pasó en Six Flags de Estados Unidos?

Meses después de que una atracción cerrara en California, otro incidente ocurrió en la franquicia de parques temáticos. El pasado 12 de octubre alrededor de las 15:00 horas (horario local), un hombre salió disparado de la montaña rusa Goliath en el parque de Six Flags que se ubica en Mableton, Georgia. Un testigo comentó al medio 11Alice que vio al fallecido caer en el techo de una casa embrujada.

Cuando se presentó la caída, el juego fue detenido y se escoltó al resto de los pasajeros fuera del juego a través de las vías. La compañía informó acerca del fallecimiento en un comunicado:

“Lamentamos profundamente el incidente del visitante ocurrido en nuestro parque el día de hoy. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia, amigos y personas cercanas”.

Michael Owens, alcalde de Mableton, se encuentra coordinando con la policía local para investigar qué provocó la falla. El parque no ha informado sobre el futuro de la atracción pero su operación permanece suspendida.

La atracción Goliath abrió en 2006. Tiene una altura de 60 metros y alcanza una velocidad de hasta 113 km/h.

Es la séptima muerte que se presenta en el parque Six Flags Over Georgia. Además, la franquicia Six Flags continúa lidiando con lo sucedido en la montaña rusa X2, la cual tuvo que cerrar después de que varios de su pasajeros sufrieran de daño cerebral.