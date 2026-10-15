China y Corea del Norte inauguran puente fronterizo terminado hace casi doce años

Nuevo puente fronterizo entre China y Corea del Norte (EFE)

China y Corea del Norte celebraron este jueves la ceremonia de inauguración del nuevo puente sobre el río Yalu, una infraestructura fronteriza terminada en 2014 que llevaba casi doce años sin entrar en funcionamiento.

La agencia estatal Xinhua informó que la ceremonia se celebró este jueves, con intervenciones por vídeo de los primeros ministros de ambas naciones, Li Qiang y Pak Thae-song.

El puente ya había quedado abierto al tráfico de vehículos, después de casi 12 años de espera desde que concluyó su construcción.

Las autoridades chinas habían anunciado la apertura para este jueves, tras años de retrasos.

El puente, de unos tres kilómetros y cuatro carriles, conecta la ciudad china de Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning, con la norcoreana Sinuiju, uno de los principales pasos fronterizos entre ambas naciones.

Su construcción comenzó en 2010 y terminó en 2014, pero la puesta en funcionamiento quedó pendiente por la falta de carreteras de acceso e instalaciones aduaneras en la parte norcoreana.

Financiado por China, busca ampliar el transporte por carretera y aliviar el tráfico del antiguo puente de la Amistad, que también comunica ambas ciudades.

El primer ministro chino, Li Qiang, afirmó este jueves de acuerdo con Xinhuam durante una intervención por vídeo en la ceremonia, que el puente se convertirá en un “nuevo símbolo” de la amistad tradicional entre ambos países y contribuirá a impulsar la cooperación económica y comercial.

Asimismo, instó a las dos partes a “mejorar la conectividad”, aprovechar el potencial de cooperación en las zonas fronterizas y agilizar trámites aduaneros, al tiempo que destacó que las relaciones bilaterales están entrando en una “nueva etapa”.

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, afirmó el miércoles que su apertura impulsará los intercambios económicos y comerciales, así como los contactos entre ambas poblaciones, y fortalecerá la amistad bilateral.

La ceremonia se produce en medio de una intensificación de contactos entre Pekín y Pionyang tras la visita de Estado que el presidente chino, Xi Jinping, realizó en junio a Corea del Norte, la primera en siete años.

Durante aquel viaje, Xi y el líder norcoreano, Kim Jong-un, acordaron abrir un “nuevo capítulo” en sus relaciones, que volvieron a reivindicar en julio, con motivo del 65º aniversario de su Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con la que comparte una frontera de más de 1,400 kilómetros, en un contexto de fortalecimiento de las relaciones de Pionyang con Moscú.