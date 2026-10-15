Trump cede y no retransmitirá el fusilamiento de un exmilitar, que habría puesto a EU a la altura del Estado Islámico y los talibanes

Estados Unidos El militar estadounidense convertido en terrorista yihadista Nidal Malik Hasan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio finalmente este jueves marcha atrás a la polémica propuesta de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, de retransmitir en directo el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, un exmilitar estadounidense condenado a pena de muerte por asesinar a 13 personas en un tiroteo perpetrado en una base militar en Texas en 2009.

“Morirá, según lo previsto, por fusilamiento, pero este evento no será retransmitido. Dicho esto, la ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Aunque Trump defendió que retransmitir la ejecución “podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan”, reconoció que “muchas personas buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ni por transmisión en directo ni por ningún otro medio visual”.

La ejecución de Hasan, autorizada por el propio Trump, está prevista para el 3 de diciembre en la base militar de Fort Hood (Texas), donde será fusilado por un pelotón de fusilamiento de soldados armados con fusiles. Será la primera ejecución de un militar estadounidense por fusilamiento desde 1945.

La polémica sobre la retransmisión comenzó cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en una entrevista el 7 de octubre que se aseguraría de que “la gente pueda verlo”, porque el público “necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias”.

Posteriormente, Trump declaró que Hasan se “merece” que su fusilamiento se retransmita en público porque “mató a mucha gente”.

Sin embargo, el vicepresidente JD Vance se desmarcó del asunto y afirmó que no pretendía presenciar la ejecución.

“Emitir una ejecución es otra forma de tortura”

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sostuvo que las “ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante” y que su emisión en directo, algo que hacía habitualmente la organización terrorista Estado Islámico, es “otra forma de tortura”.

Numerosas organizaciones se habían mostrado escandalizadas por una “práctica medieval” que situaba a Estados Unidos en la misma escala de teocracias como Irán o Afganistán, donde las ejecuciones llevadas a cabo por el régimen de los ayatolás y los talibanes son públicas.

Hasan, quien tenía el rango de mayor del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte en 2013 por perpetrar el 5 de noviembre de 2009 un tiroteo en Fort Hood en el que mató a 13 personas e hirió a otras 32, el más mortífero registrado en una base militar estadounidense fuera de combate.