Netanyahu tras apertura de embajada de Colombia en Jerusalén: “Algo extraordinario ocurre en AL”

Medio Oriente El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participa en la ceremonio de inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén (ABIR SULTAN/EFE)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que “algo extraordinario está pasando en Latinoamérica”, después de que Colombia inaugurara este miércoles oficialmente su embajada en Jerusalén, por órdenes del presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella.

“Algo extraordinario ocurre en Latinoamérica. Está regresando para tejer una amistad fantástica (con Israel) y volviendo a tener una profunda simpatía por nuestro pueblo”, dijo Netanyahu durante una cena de gala celebrada en el Ministerio de Exteriores israelí por la apertura de la nueva sede diplomática colombiana, la primera de uno de los mayores países latinoamericanos.

Durante su intervención, el mandatario israelí se refirió repetidamente a la transición política que ha experimentado la región latinoamericana hacia gobiernos de derecha, mucho más alineados con Israel.

Apoyo a Bolsonaro

“Años atrás ya fui a un pequeño país llamado Brasil (sic). Fui a la toma de posesión de alguien llamado (Jair) Bolsonaro. ¡Quién sabe, quizá lo haga de nuevo!”, declaró el primer ministro de Israel —sobre quien pesa una orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad en Gaza— en relación a Jair Bolsonaro, quien parte como favorito en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, previstas para el 25 de octubre, luego de ganar en primera vuelta al presidente izquierdista Lula da Silva.

Al evento de esta noche en Jerusalén también asistieron el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar; su homólogo colombiano, Omar Bula, y la nueva embajadora colombiana en Jerusalén, Tania Gilinski, entre otras personalidades políticas.

Además, se retransmitió un mensaje grabado del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que recalcó el “momento de enorme importancia” que supone el traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén.

“Israel es un país amigo”

Tras la ruptura de relaciones bajo el mandato del izquierdista Gustavo Petro, el vuelco de gobierno hacia el otro extremo del péndulo ideológico se tradujo de inmediato en una nueva luna de miel entre Israel y Colombia.

“Israel es un país amigo. Trabajaremos conjuntamente en materia de seguridad, inteligencia, lucha contra el terrorismo y crimen organizado, ciencia, agricultura, nuevas tecnologías y comercio”, incidió De la Espriella, coincidiendo con las áreas de cooperación que también había resaltado Netanyahu.

La nueva embajada colombiana se sitúa en pleno centro de Jerusalén (en la parte no ocupada reclamada por Palestina como su capital), en la calle Rabi Akiva.

De acuerdo con la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional, la parte oriental de Jerusalén es un territorio ocupado por Israel desde 1967, que se anexionó ilegalmente en 1980 tras aprobar una ley por la que la hacía su capital “completa y unida”, en una decisión que fue considerada una violación del derecho internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Diez embajadas en Jerusalén

Hasta ahora, otros nueve países han abierto sus embajadas en Jerusalén: EE.UU., Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia. Asimismo, Saar detalló esta mañana que la embajada de República Democrática del Congo “ya está en camino”.

Curiosamente, uno de los mayores aliados latinoamericanos de Netanyahu, el presidente argentino Javier Milei, no ha acelerado el traslado de la embajada en Tel Aviv a Jerusalén.

El nuevo mandatario colombiano anunció el traslado de su embajada de la ciudad costera de Tel Aviv a Jerusalén en julio de este año, inmediatamente después de llegar al poder.

Su predecesor las rompió en mayo de 2024 en rechazo a la devastación causada por el Ejército israelí en la Franja de Gaza —con más de 74,000 palestinos muertos— tras los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias del enclave el 7 de octubre de 2023.

Con De la Espriella, Colombia también se convirtió en agosto en el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, en reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967 y que Israel se anexionó en una acción que el Consejo de Seguridad de la ONU declaró “nula y sin valor” en 1981.