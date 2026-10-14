Alerta por nube tóxica en Indonesia: miles de personas sufren infecciones respiratorias tras incendios forestales

Una nube de humo cubrió varias zonas de Indonesia en la mañana de este 14 de octubre. Hay varias personas con infecciones respiratorias.
¿Qué se sabe sobre nube tóxica en Indonesia?
Esta mañana varias localidades de Indonesia amanecieron cubiertas de humo debido a varios incendios forestales que se han presentado en el país. Las islas de Kalimantan y Sumatra son las zonas más afectada hasta el momento.
El humo incluso se extendió más allá de territorio indonesio, cubriendo partes de Malasia y Singapur.
En los videos se puede ver una atmósfera amarillenta provocada por el humo y las altas concentraciones de partículas materia particulada (PM) 2.5.
Esta son partículas muy pequeñas de 2.5 micrómetros que consideradas por autoridades ambientales como criterio de contaminante. Pueden provenir de automóviles, fábricas o quema de madera, y contiene sustancias químicas orgánicas como polvo, hollín y metales.
Algunos habitantes intentan ayudar a otros habilitando refugios para los afectados. También se reportó que algunos grupos civiles en Borneo han comenzado a tomar acción legal contra el gobierno por no hacer nada con respecto a los incendios.
📍palangkaraya,Kalimantan ,Indonesia 🇮🇩 "Forests in Kalimantan, Indonesian Borneo, have been burning for over three months. This is climate change on top of deforestation and El Niño. The world is continuing to get hotter and hotter no matter how we pretend it’s not happening" #indonesia #climatechange #Elnino #Actonclimate #wildfire #forestfire @Novit_aa— sustainme.in® (@sustainme_in) October 14, 2026
¿Qué ha provocado incendios en Indonesia?
Desde agosto se han registrado más de 280,000 casos de problemas respiratorios causados por los más de 900 incendios forestales que azotan el país.
Estos han sido en parte el resultado del fenómeno climático El Niño, el cual provoca sequías, inundaciones y otros cambios climáticos dependiendo de la región. Este año en particular se pronosticó que sus efectos serían devastadores. Además, científicos apuntan a que el cambio climático empeora la situación de manera considerable.