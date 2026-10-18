Macron insta a condenar “sin ambigüedad” la violencia porque Francia “necesita orden”

Un auto incendiandose mientras que de fondo, se ve a manifestantes y policías enfrentándose (EFE)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este domingo a los partidos políticos y a los sindicatos a condenar “sin ambigüedad” la violencia registrada durante las protestas y afirmó que Francia “necesita orden” y no una escalada de tensiones a seis meses de las elecicones presidenciales.

“Hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que condenen inequívocamente toda forma de violencia. El país necesita orden, no escalada”, manifestó Macron en una declaración solemne televisada, en la que condenó los saqueos, los ataques contra edificios públicos y los daños a comercios registrados el sábado en varias ciudades francesas, y advirtió de que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, se reunirá en los próximos días con representantes políticos para reclamar posiciones claras y públicas, destacó, al mismo tiempo que criticó a quienes consideran que la prioridad es volver a las calles. Manifestó que el debate político debe desarrollarse mediante el diálogo y las vías democráticas, no a través de la violencia.

Macron responsabilizó de la violencia a grupos de extrema izquierda y a delincuentes que participaron en los disturbios, que dejaron a cientos de policías y gendarmes heridos, así como daños millonarios en el patrimonio público y en los comercios, que aún se están cuantificando.

“Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”, afirmó el presidente en un discurso de apenas diez minutos en el que expresó su apoyo a las fuerzas de seguridad y a los comerciantes afectados, pero también afirmó comprender las preocupaciones de los jóvenes y prometió tomar medidas en materia de poder adquisitivo.

Escuchar las inquietudes de los jóvenes

El mandatario francés también aseguró comprender la profunda inquietud que han manifestado los jóvenes de institutos y universidades en las últimas semanas. Compartió sus preocupaciones sobre el futuro, las condiciones de vida y estudio, la orientación profesional y su lugar en la sociedad.

“Sus voces deben ser escuchadas sin prejuicios y sin minimizar las dificultades”, enfatizó Macron, tras asegurar que su Gobierno ya ha comenzado a trabajar en estos asuntos.

En este sentido, anunció que parlamentarios y autoridades locales trabajarán desde esta semana en soluciones concretas para responder al malestar de los jóvenes. “No podemos pedir a nuestra juventud que crea en su futuro sin sentarnos a la mesa”, afirmó.

“Nuestra responsabilidad es, por lo tanto, doble: escuchar la ira, actuar sobre sus causas, y hacer cumplir con firmeza el orden republicano”, añadió Macron, aunque puntualizó que la disposición al diálogo con las reivindicaciones de los manifestantes no debe interpretarse como una muestra de debilidad.

Apoyo a comerciantes y fuerzas del orden

El mandatario aseguró que los propietarios de negocios no se quedarán solos ante las pérdidas sufridas y anunció que el primer ministro presidirá este lunes una reunión de crisis para movilizar ayudas de emergencia.

Asimismo, mostró su apoyo a las fuerzas del orden y reconoció que los servicios de información de la policía subestimaron la violencia de la jornada de protestas del sábado y dijo que ha pedido al Ejecutivo que “saque todas las lecciones en materia de información y de anticipación para que eso no se reproduzca”.

Emmanuel Macron advirtió que las autoridades serán inflexibles con los responsables de los disturbios. “Quienes han destruido deben pagar; quienes han saqueado deben reembolsar”, expresó.

El presidente anunció que los prefectos, en coordinación con los alcaldes, podrán adoptar medidas para proteger los comercios, las ciudades y los edificios públicos, incluida la prohibición de determinadas concentraciones cuando sea necesario.

Reconocimiento de la preocupación ciudadana

Macron reconoció la preocupación de los ciudadanos por el encarecimiento de la vida y el precio de los carburantes, que atribuyó en parte a las consecuencias del conflicto en el golfo Pérsico, donde este lunes inicia una visita de cuatro días.

Francia no participa en ese conflicto, afirmó, pero sufre sus efectos económicos, por lo que anunció que continuará sus gestiones internacionales para garantizar el suministro de combustible y gas durante ese viaje.

También recordó que el Gobierno trabaja con los distribuidores para trasladar sus esfuerzos a los precios de los carburantes.

Defendió la necesidad de combinar medidas inmediatas para responder al malestar social con decisiones a más largo plazo y llamó a la unidad, la calma y el respeto.

“Sí al diálogo y a las respuestas concretas a corto plazo, pero no a la violencia, sea cual sea”, finalizó.

Francia vivió este sábado una fuerte movilización (con más de 550 mil personas, 800 mil según los organizadores) por las proestas sociales que desembocaron en actos de violencia, entre ellos la quema del ayuntamiento de la ciudad de Lomoges, que había sido declarado monumento histórico.

Esto culminó con un saldo de dos mil detenidos, 1,500 comercios saqueados y graves daños materiales en la capital y en decenas de ciudades.

La plaza de la República en París, donde comenzó la manifestación y donde se sucedieron los enfrentamientos durante todo el día hasta bien entrada la noche, está arrasada.

El alcalde de la capital, Emmanuel Gregoire, resumió lo sucedido como “un nivel de violencia que no habíamos visto antes en París”. Ni siquiera durante las protestas de 2018 de los chalecos amarillos.