Trump interfiere en la campaña israelí con su “apoyo total al guerrero Netanyahu”

Elecciones en Israel Propaganda de Netanyahu en Tel Aviv (ABIR SULTAN/EFE)

Donald Trump dio este domingo su “respaldo total” a Benjamin Netanyahu, en las elecciones del próximo martes 27 de octubre, tras afirmar que es el líder que Estados Unidos exige de Israel, pese a las condenas en todo el mundo por el genocidio del pueblo palestino en Gaza y el terrorismo de los colonos judíos en Cisjordania, debidamente armados por el Ejército del estado sionista.

“Por favor, que esta carta represente mi respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como Primer Ministro de Israel”, para seguir trabajando en conjunto, afirmó Trump en su red social Truth Social.

“Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel”, sostuvo el mandatario republicano, que había eludido hasta ahora hablar sobre su apoyo al primer ministro a pesar de su relación con Washington.

“Ya no me involucro en la política (israelí)”, dijo a principios de este mes a los medios, cautela que saltó por los aires este domingo con un fuerte apoyo al mandatario israelí, pese a que este lo embarcó en una guerra contra Irán que ha disparado el precio del combustible y la impopularidad del magnate republicano.

Trump afirmó que ha visto lidiar a Netanyahu, de 76 años, en situaciones difíciles, antes las que “cualquier persona se habría derrumbado” pero, en contraste, “él se fortaleció, y conserva esa misma fortaleza hasta el día de hoy”.

“A pesar de todo, ha resistido y, de hecho, ¡ha prosperado!“, siguió Trump en sus elogios al candidato a revalidar como primer ministro, cargo que ha ocupado por cerca de dos décadas.

Hizo hincapié en la guerra que Israel y EU mantienen contra Irán, del que dijo ha sido destruido tanto militar como económicamente “y a menos que cambien de rumbo rápidamente, pronto terminaremos el trabajo”.

Trump aseguró que con “un líder equivocado” en Israel, que sería “cualquiera que no fuera Bibi”, Estados Unidos tendría que hacer solo ese trabajo (contra Irán) “y no estoy dispuesto a hacerlo”.

“Este es el tipo de socio que Estados Unidos exige de Israel, un país por el que tanto ha hecho. ¡BIBI NETANYAHU NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!”, aseguró.

“Gracias, presidente”

Netanyahu, agradeció este domingo el apoyo entusiasta de Trump a su candidatura.

“Gracias, presidente Trump, por el enorme apoyo y el trabajo conjunto. ¡Juntos completaremos la misión!”, escribió Netanyahu en la red social X en respuesta, sin explicitar la misión conjunta pero en un guiño a las escaladas bélicas emprendidas entre ambos países contra Irán.

El breve comunicado de Netanyahu estuvo acompañado de un vídeo con imágenes de ambos mandatarios juntos, intercalado con frases de Trump en apoyo al israelí.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sí relacionó en un comunicado en X el apoyo de Trump con la ofensiva contra la República Islámica: “Sólo Netanyahu podrá continuar la histórica cooperación entre ambos países y entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el ejército estadounidense para alcanzar los objetivos de la campaña contra Irán”.

“Este es un mensaje estratégico de suma importancia para la seguridad futura de Israel”, añadió.

El titular de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, calificó en redes sociales a Trump como “uno de los mayores amigos de Israel en el mundo”.

“Las elecciones en Israel las decidiremos nosotros, los ciudadanos de Israel. Pero haremos bien en escuchar al presidente de la mayor potencia del mundo, simplemente porque tiene razón”, continuó.