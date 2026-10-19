Dalí y Freud: nueva exposición en Madrid que muestra el vínculo que marcó el universo surrealista

Picaso. El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid presenta 'El universo freudiano de Dalí'-

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid abrió al público la exposición *El universo freudiano de Dalí*, una muestra que explora la influencia que tuvieron las ideas y los escritos de Sigmund Freud en Salvador Dalí, uno de los principales representantes del surrealismo. La exhibición permanecerá disponible hasta el 24 de enero y propone un recorrido por la vida del pintor español a través de las obsesiones, los sueños y los símbolos que marcaron su obra.

La exposición está integrada por 128 piezas, entre pinturas, libros, esculturas y videos, con las que se busca mostrar cómo el pensamiento del neurólogo austriaco acompañó a Dalí en distintas etapas de su trayectoria. El recorrido incluye sus años de infancia y adolescencia, su paso por la Residencia de Estudiantes, su encuentro con Freud y el periodo de madurez artística.

Una influencia que atravesó su obra

La muestra plantea que el interés de Dalí por el psicoanálisis no fue una etapa pasajera, sino una referencia que contribuyó a definir su lenguaje artístico. De acuerdo con Jaime Brihuega, profesor y comisario de la exposición, el pintor encontró en los textos de Freud una forma de interpretar y convertir sus fantasías, temores, deseos frustrados y experiencias personales en expresiones visuales y escritas.

Brihuega explicó que las dificultades y obsesiones que acompañaron al artista durante sus primeros años crearon las condiciones para que desarrollara una relación cada vez más estrecha con las ideas del psicoanalista. A partir de esa influencia, Dalí construyó un repertorio de signos y símbolos con los que representaba su mundo interior.

La repetición de esas imágenes dio forma a un lenguaje propio que se convirtió en una de las características de su producción. Así, la exposición permite observar cómo las ideas relacionadas con los sueños y el inconsciente se incorporaron a la imaginación del pintor y se mantuvieron presentes a lo largo de su vida.

Obras de distintas colecciones

Para reunir las piezas, el museo consiguió préstamos de instituciones y colecciones de diferentes países. Entre las obras que forman parte de la exposición hay materiales procedentes de la Fundación Gala-Dalí, el Museo Reina Sofía de España y el Museo Dalí de San Petersburgo, en Florida, Estados Unidos, además de aportaciones temporales de coleccionistas privados.

El comisario destacó la dificultad de conseguir algunas de estas piezas y calificó los préstamos como un “milagro”. También señaló que los visitantes podrán encontrar una selección de obras de gran valor artístico procedentes de distintas partes del mundo.

La variedad de materiales permite acercarse no solo a las pinturas de Dalí, sino también a otras expresiones de su pensamiento y su proceso creativo. Los libros, esculturas y videos complementan el recorrido y ayudan a entender la presencia del universo freudiano en su obra.

El encuentro entre Dalí y Freud

Uno de los momentos destacados del recorrido es la entrevista que ambos sostuvieron en Londres en 1938, cuando Freud se encontraba exiliado. El encuentro representó un punto significativo en la relación entre el pintor y las ideas del psicoanálisis, que ya habían despertado su interés desde años atrás.

La exposición recupera ese episodio dentro de una trayectoria marcada por la búsqueda de nuevas formas de representar la experiencia humana. Desde sus primeras inquietudes hasta su consolidación artística, Dalí encontró en los escritos del neurólogo una referencia para explorar sus propias obsesiones y transformarlas en imágenes.

Con este recorrido, *El universo freudiano de Dalí* presenta el vínculo entre ambos personajes como una de las claves para comprender el imaginario del artista español y la manera en que sus experiencias personales se convirtieron en parte de su lenguaje surrealista. La muestra permanecerá abierta en el Museo Thyssen-Bornemisza hasta el 24 de enero.