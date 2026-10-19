Ataque ruso mata a seis personas, dos de ellas niñas, en un parque de la región de Járkov

Ataques rusos en Ucrania (EFE)

Un ataque ruso al principal parque de la localidad de Nova Vodolag, en la región nororiental ucraniana de Járkov, mató este lunes a seis personas, entre ellas dos niñas de 1 y 11 años, que se encontraban en el lugar del impacto, así lo informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales.

“Un (dron) shahed impactó en la gente de forma directa, en un parque junto a una cafetería normal y corriente. Una verdadera atrocidad. Seis personas han muerto, incluidos niños. Una niña pequeña que estaba en su carrito, su nombre era Angelina, tenía poco más de un año, nacida en 2025”, publicó Zelenski.

El líder ucraniano explicó que la madre de la pequeña, de nombre Inna, también murió poco después del ataque en el hospital.

“Otra chica que tenía sólo 11 años” también perdió la vida en el ataque, en el que otras catorce personas, entre ellas seis niños, resultaron heridas.

“Es otro ataque ruso contra civiles. Un ataque contra niños que no tenía ningún sentido desde el punto de vista militar”, destacó previamente el ministro del Interior de Ucrania, Iván Viguivski, sobre el ataque.

Zelenski publicó en sus redes imágenes de tres personas pixeladas aparentemente sin vida. Una de las tres personas es un niño muy pequeño sentado en un cochecito de bebés.

“Son fotos terribles, pero detrás de ellas hay vidas rotas y la verdad sobre esta guerra. Deben salvarse vidas. Ucrania necesita defensa aérea. No puede pensarse en hacer dinero con Rusia mientras continúa su guerra criminal”, dijo Zelenski en aparente referencia a las decisiones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para relajar algunas de las sanciones económicas adoptadas previamente contra Rusia.

El presidente ucraniano pidió en su mensaje a EU que aplique la llamada ‘ley Graham’, que entre otras cosas prevé sanciones en forma de aranceles tanto para Rusia como para los principales compradores de petróleo ruso y cuya aplicación acaba de ser aplazada por Trump.