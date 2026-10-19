Fiscalía de Florida ordena arresto de Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996

Raúl Castro

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que obtuvo una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de 2 avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996.

La orden busca imputarle conspiración para cometer asesinato en primer grado, luego de que las autoridades retomaran las investigaciones acerca de su papel en el ataque del 24 de febrero de ese año, cuando murieron 4 personas.

“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida, y el estado nunca dejará de perseguir responsabilidades por esa conspiración comunista”, aseguró Uthmeier en una rueda de prensa.

El fiscal mencionó que agentes del gobierno cubano operaban en comunidades de Florida, recopilaban información de inteligencia y la enviaban a La Habana. Según su declaración, estos datos ayudaron a cazas MiG cubanos a localizar a los pilotos civiles, quienes viajaban desarmados.

El funcionario estadounidense expuso que las 2 avionetas Cessna despegaron de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, y se encontraban “muy fuera de las aguas territoriales de Cuba” cuando fueron destruidas con misiles aire-aire.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., integrantes de Hermanos al Rescate, agrupación con sede en Miami dedicada a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.

Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en el momento de los hechos. En mayo pasado, fue acusado formalmente por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en el ataque, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

El caso se desarrolla en medio del endurecimiento de la presión del gobierno de Donald Trump contra Cuba, con nuevas medidas contra personas vinculadas al régimen y sanciones que coinciden con la crisis económica de la isla.

Con información de EFE