Protestas en Francia: gobierno anuncia toques de queda para frenar disturbios a partir de este lunes 19 de octubre

Francia Se impondrán toques de queda en el país tras protestas. (EFE)

Francia impondrá un toque de queda a sus ciudadanos en varios puntos del país. La medida es una respuesta a las violentas protestas que han sacudido al país este fin de semana.

¿Cómo será toque de queda en Francia?

Miles de personas se manifestaron a lo largo de Francia durante el fin de semana. Las protestas comenzaron el mes pasado debido a la falta de fondos para la educación en el país, pero han crecido y se han unido grupos en contra el alto costo de vivienda. Mientras tanto, el gobierno enfrenta un crisis económica desde febrero, por lo que las afectaciones de este fin de semana agravan esta situación. La prima de riesgo francesa se encuentra en los 145 puntos básicos.

Las protestas de los días pasados resultaron en miles de comercios dañados y miles de personas detenidas. Joradan Bardella, presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), criticó las protestas y dijo que “el poder desertó por completo”. Su candidata presidencial para las elecciones que se llevarán a cabo en seis meses, Marine Le Pen, lidera encuestas por enfrente del candidato de izquierda, Jean Luc Mélenchon. Por su parte, Emmanuel Grégoire, alcalde de París, afirmó que se trataba de un nivel de violencia jamás visto en la capital.

Ante este panorama, el día domingo el presidente Emmanuel Macron televisó un mensaje en el cual pidió que todos se unieran en condenar las manifestaciones violentas. “Hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que condenen inequívocamente toda forma de violencia. El país necesita orden, no escalada”, pidió el mandatario. Calificó las protestas de “vergüenza nacional” y prometió ser duro con alborotadores.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, declaró en la mañana de este lunes 19 de octubre que se aplicarán toques de queda parciales a lo largo del país para disminuir el daño causado por las movilizaciones. Rechazó la idea de imponer un estado de emergencia. También comentó que se otorgarán beneficios de desempleo a los comerciantes afectados por los destrozos y acusó a la ultraizquierda de intentar desestabilizar al país previo a las elecciones presidenciales.

La lista completa de los lugares que serán afectados se dará a conocer en las siguientes horas. Algunas localidades ya impusieron medidas. En Marsella quedan prohibidas las manifestaciones entres las 12:00 y 20:00 horas, mientras que en Denain hay toque de queda nocturno toda la semana.