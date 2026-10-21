El tumor maligno extirpado al papa León XIV en el pulmón estaba encapsulado y no necesitará terapia

La salud del papa El papa León XIV, este miércoles en la plaza de San Pedro (FABIO FRUSTACI/EFE)

El Papa no necesitará someterse a ningún tratamiento tras la intervención de urgencia la semana pasada en Roma en la que le fue extirpado un tumor maligno, según ha anunciado el Vaticano a las nueve de la noche de este miércoles.

“Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre. Los resultados confirmaron que el tumor era un adenocarcinoma pulmonar localizado. Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesaria ninguna terapia adicional”, señala el comunicado de la Santa Sede.

El resultado de los análisis histológicos para saber si el cáncer se había resuelto con la operación fue del todo satisfactorio, por lo que el pontífice estadounidense no tendrá que someterse a quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia.

El Vaticano respira aliviado

De este modo se despeja la incertidumbre sobre el futuro inmediato del pontificado y este episodio queda como un paréntesis que puso en vilo a la Iglesia católica durante 10 días: desde que el Pontífice anunció que se iba a operar, el pasado 11 de octubre, hasta este miércoles, después de que fuera dado de alta el pasado sábado.

Una vez que salió del hospital Gemelli, quedaba la tensa espera de los resultados de los análisis, que finalmente han llegado ocho días después de la operación, antes de lo previsto.

En el peor de los casos, el Papa podía tener aún células cancerígenas en su organismo y habría requerido tratamientos que habrían afectado a su salud y a su ritmo de trabajo. Pero no ha sido el caso y en el Vaticano respiran con alivio.

Sin razones médicas para no viajar a Sudamérica

La noticia aumenta las posibilidades de que finalmente se realice el próximo viaje del Papa a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. Hasta ahora, la incertidumbre había hecho surgir dudas sobre si se llevaría a cabo, aunque el Vaticano lo mantenía en la agenda.

Lo cierto es que se trata de una gira muy intensa, pues, según el programa, están previstos 14 vuelos, dos de ellos en helicóptero, el Papa pronunciará 36 discursos y, además, hay una visita a Cusco, a 3,300 metros de altura, donde podría tener dificultades respiratorias. Una de las razones para que se hiciera lo antes posible la operación fue, precisamente, que el Pontífice pudiera contar luego con las tres semanas de recuperación aconsejables antes de poder viajar en avión.

El médico que ha operado al Pontífice, el cirujano Stefano Margaritora, ya había dicho tras la intervención que, independientemente del resultado de las pruebas posteriores, “no existen razones médicas que impidan” al Papa realizar el viaje en avión.

“Tras este tipo de cirugía, creo que la recuperación física completa requiere un par de semanas. Así pues, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido casi una semana, considero que el Papa podría recuperarse por completo en unos diez días”, declaró.

“La última palabra la tiene el Vaticano”: Fujimori

Tras hacerse público el parte médico final, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, informó que aún no tiene la confirmación del Vaticano sobre la visita programada del Papa al país, prevista del 11 al 16 de noviembre.

“Estamos a la espera de cómo se va reponiendo la salud de Su Santidad, de nuestro papa León, el papa peruano”, acotó la gobernante durante una visita de trabajo a la región amazónica de Ucayali.

Resaltó, además, que los reportes y las imágenes transmitidas desde la Santa Sede permiten ver que el pontífice “gracias a Dios se está recuperando bastante bien”.

“La última palabra la tiene el Vaticano”, reiteró antes de señalar que, mientras tanto, las autoridades peruanas se seguirán preparando para recibir al pontífice en el país.

Perú ocupa la segunda mitad del viaje, al estar previsto un total de seis días para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en lo que supondrá su reencuentro con el país que marcó su vida apostólica al haber vivido más de 20 años en él, en los que pasó de ser misionero a obispo, además de obtener la nacionalidad en agosto de 2015.