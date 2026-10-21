Putin acepta reanundar pláticas de paz con Ucrania, siempre que las medie su aliado Trump

Guerra de Ucrania El presidente ruso, Vladímir Putin recibe al enviado especial del presidente de EU, Steve Witkoff, este miércoles en San Petersburgo (GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK /KREMLIN POOL/EFE)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se comprometió este miércoles ante el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, a reanudar en noviembre las negociaciones de paz de Rusia con la invadida Ucrania con mediación estadounidense, estancadas desde febrero debido a la guerra en Irán, que declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El presidente (ruso) informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto”, confirmó Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, en relación a las dos principales demandas de Rusia para acabar con la guerra, que dura ya cuatro años y medio: la prohibición de que Ucrania forme parte de la OTAN y que Kiev reconozca como parte de Rusia los territorios anexionados en el este del país, así como la península de Crimea.

El vocero de Putin, advirtió, por otra parte, que en ningún caso la parte rusa declararía un alto el fuego, como pidió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Congelar” el frente oriental

Zelenski se mostró dispuesto hoy a congelar la línea del frente, algo que Putin no ve con buenos ojos hasta que tome toda la región de Donetsk, donde los ucranianos aún controlan más de 5,300 kilómetros cuadrados, según sus cálculos.

“En este momento debemos congelar (el mapa de Ucrania), creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra”, afirmó Zelenski e insistió en que sería “como lo denominó el presidente Trump: congelar y parar”.

Al respecto, según la prensa estadounidense, Trump se dispone a presionar a Ucrania en los próximos meses con el fin de firmar un acuerdo de paz durante la cumbre del G20, que se celebrará en diciembre en Florida.

Reunión Putin-Xi-Trump

Por otro lado, Putin se mostró dispuesto a celebrar una reunión tripartita de aliados con Trump y con el presidente chino Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la APEC, que se celebrará el 18 y 19 de noviembre en el gigante asiático.

“Nuestros amigos chinos, anfitriones de la cumbre de la APEC, ya la están preparando. Y si las circunstancias son favorables, sin duda, incluirán esta reunión en el programa de eventos de Shenzhen”, resaltó Ushakov.

En declaraciones a la televisión pública rusa, Ushakov precisó que los tres líderes “han confirmado su disposición” a reunirse, cumbre tripartita vista con recelo por Kiev y los europeos, tras polsicionarse Trump del lado de los invasores rusos y criticar a Zelenski por atacar refinerías rusas, sin mencionar nada sobre los bombardeos rusos contra civiles ucranianos.