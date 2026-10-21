Getty Images se declara en quiebra: ¿Qué pasará con la agencia fotográfica en EE. UU.?

Getty Images en quiebra La agencia formalizó su presentación de bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos.

Este miércoles 21 de octubre de 2026, Getty Images —una de las principales agencias de fotografía y contenido visual del mundo— se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Delaware, como parte de un plan para reestrecturar sus finanzas y convertirse en una empresa privada.

La decisión formaliza una estrategia anunciada por la compañía el 12 de octubre del año presente, luego de que fracasara su intento de fusionarse con su competidor Shutterstock.

¿Por qué Getty Images se declara en quiebra este 2026?

La decisión de la agencia fotográfica responde a una combinación de endeudamiento, dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y cambios en el mercado de contenido visual. A estos factores, se suma el fracaso de fusión con Shutterstock —valorada en aproximadamente 3,700 millones de dólares—, cuya operación buscaba combinar los negocios y fortalecer su posición en el mercado de multimedia.

No obstante, Getty Images decidió poner fin a la unificación tras los obstáculos regulatorios impuestos por Reino Unido, ya que la Autoridad de Competencia y Mercados británica condicionó su aprobación a que Shutterstock vendiera su negocio editorial. La caída de la fusión eliminó una de las alternativas estratégicas que la compañía había contemplado para afrontar el complicado entorno financiero y competitivo.

Debido a ello, la agencia recurrió entonces a un acuerdo de reestructuración con sus principales interesados financieros; las bases de esta nueva estrategia de establecieron el 12 de octubre de 2026, formalizándose con la presentación de bancarrota este miércoles 21 de octubre bajo el Capítulo 11, un mecanismo legal que permite a las empresas con dificultades financieras reestructurar sus finanzas y operaciones, en lugar de cerrar y liquidar todos sus bienes.

Uno de los principales problemas que llevó a la empresa a este punto, es su elevada carga de deuda. Según información difundida por medios estadounidenses, Getty Images no pagó los intereses vencidos el 1 de septiembre correspondientes a determinados bonos no garantizados, lo que abrió un periodo de gracia de 30 días que la empresa aprovechó para negociar un acuerdo con sus acreedores.

Otro desafío es la creciente competencia con las imágenes generadas mediante Inteligencia Artificial, herramienta que permite crear contenido visual a partir de sencillas instrucciones que ofrecen una alternativa más veloz y económica para clientes que antes recurrían a bancos de imágenes con licencia.

El futuro de Getty Images: ¿cuál es el plan de reestructuración de la agencia?

A pesar de que la palabra bancarrota suele asociarse con el cierre de una compañía, este procedimiento no implica necesariamente que Getty Images dejará de operar, ya que la empresa prevé mantener sus actividades comerciales durante la reeestructuración, mientras trabaja para resolver sus obligaciones financieras y establecer una nueva estructura de propiedad.

Entre las principales medidas anunciadas este miércoles 21 de octubre en la presentación de bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, se encuentran:

Hasta 533 millones de dólares de capital nuevo .

. Cancelación de 270 millones de dólares en bonos .

. Reducción de costos financieros .

. Financiamiento adicional .

. Cambio de propiedad: una vez cocluido el procedimiento, las entidades inversionistas vinculadas a la familia Getty y a Koch Equity Development tendrán el 100% de la compañía reorganizada.

“La presentación de hoy es un paso procesal para implementar la reestructuración financiera previamente anunciada [...] El proceso aborda nuestra estructura de capital y ciertas pasivos no operativos”, dijo Craig Peters, CEO de Getty Images, en un comunicado.