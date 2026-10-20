Nigeria confirma un caso de ébola que afecta a una mujer que llegó desde Uganda

Brote de ébola en República Democrática del Congo ya es el segundo más grande de la historia

El Gobierno de Nigeria confirmó este martes un caso de ébola importado y detectado en su capital, Abuya, que corresponde con una mujer que llegó desde Uganda, país que registró previamente casos de esta enfermedad vinculados al brote que afecta a la República Democrática del Congo (RDC).

“La paciente, una mujer que llegó recientemente a Nigeria en un viaje internacional procedente de Uganda, fue ingresada en un hospital privado donde recibió tratamiento durante varios días antes de que se confirmara el diagnóstico”, declaró en una comparecencia, según recogen medios locales, el ministro nigeriano de Sanidad, Muhammad Ali Pate.

La paciente llegó a Nigeria el pasado 7 de octubre y “actualmente, se encuentra aislada y recibiendo atención médica”, añadió Pate, sin concretar la historia previa de viajes de la mujer y describiendo el contagio como un “caso contenido”.

Por esto, se implementó el rastreo de contactos y, hasta el momento, 44 han sido ya identificados, incluyendo trabajadores santarios, pacientes, cuidadores y contactos de viaje.

Asimismo, el ministro aseguró que “también se ha intensificado la vigilancia y el hospital privado donde la paciente fue tratada está recibiendo apoyo inmediato para fortalecer las medidas de prevención y control de infecciones”.

“Cualquier persona que presente síntomas debe evitar el contacto cercano con los demás y llamar a las autoridades de salud pública para recibir orientación antes de acudir a un centro sanitario”, añadió.

Por su parte, el director general de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), John Kaseya, recordó que, tras la declaración del brote en la RDC el pasado 15 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC) alertaron sobre “su dimensión regional”.

Este “ya se ha convertido en el brote de ébola más extendido geográficamente de la historia, al afectar a varios países en tres regiones de África”, maniestóó Kaseya en su cuenta de X.

“Necesitamos financiación inmediata y flexible, suministros médicos, medios de diagnóstico, personal de respuesta capacitado y una vigilancia comunitaria más sólida. No podemos permitir que este brote se extienda a más países ni que continúe durante otro año más”, agregó.

Además, Kaseya confirmó que el caso se corresponde con la poco común cepa de Bundibugyo, causante del brote de la RDC y que carece de vacuna o tratamientos médicos específicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, si bien su desarrollo podría llevar varios meses.

RDC declaró el pasdo 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola (el segundo más mortífero de la historia a nivel global), que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 18 de octubre, ha causado 9,552 casos confirmados y 4,602 fallecidos hasta ahora.

La epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Además, han detectado casos vinculados a la epidemia de la RDC en Francia (uno), Países Bajos (uno) y Kenia (nueve).