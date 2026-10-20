ONU reduce ayuda alimentaria a 700 mil palestinos por falta de fondos

Disminuye ayuda alimentaria en la Franja de Gaza y Cisjordania

El jefe interino del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas, Carl Skau, reveló que la falta de recursos financieros obligó a reducir la asistencia alimentaria para 700 mil palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania.

Ante esta situación, Skau solicitó a la comunidad internacional aportar 450 millones de dólares para restablecer la ayuda y garantizar la distribución de comidas calientes y paquetes de alimentos durante los próximos 6 meses.

En Gaza, el número de personas que reciben asistencia pasó de 1.6 millones a 1.1 millones en este mes, en cambio, en Cisjordania disminuyó de 400 mil a 200 mil beneficiarios.

Luego de visitar ambos países, el funcionario de la ONU advirtió que la situación en Gaza continúa siendo “absolutamente brutal” e increíblemente peligrosa. A su vez, indicó que los equipos de Naciones Unidas registraron 50 ataques diarios en la última semana.

A pesar de que el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás en octubre de 2025 consiguió “hacer retroceder la hambruna”, el PMA estima que 1.4 millones de personas, equivalentes a 67 por ciento de la población de Gaza, padecen “inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o peores”.

De ese total, 200 mil personas requieren asistencia alimentaria inmediata para evitar morir de hambre.

Por la escasez, el PMA priorizará la distribución de alimentos entre enfermos, madres, niños con riesgo de desnutrición y personas que viven cerca de la llamada “línea amarilla”, que delimita la zona donde están las fuerzas israelíes.

La crisis se agravó después de que el Ejército israelí suspendiera la semana pasada el ingreso de productos comerciales, incluidos alimentos, a Gaza. El lunes anunció que reanudaría la coordinación para autorizar la entrada de camiones, aunque comentó que revocaría las licencias de comerciantes identificados de pagar impuestos a Hamás.

En Cisjordania, Skau alertó que los ataques de colonos israelíes han intensificado la problemática alimentaria. Destacó que la inseguridad alimentaria se ha más que duplicado en los últimos 3 años y casi un millón de palestinos necesitan ayuda.

El funcionario de la ONU denunció la quema de olivares, campamentos y aldeas, y resaltó que los ataques registrados en las primeras 2 semanas de la cosecha de aceitunas ya superaron el total del año anterior.