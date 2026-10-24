Lula, por el milagro en la segunda vuelta; en empate técnico con Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva saluda a simpatizantes este sábado, en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro (EFE)

Presidenciales en Brasil — Terminó la espera para los más de 158 millones de brasileños con derecho al voto acuden este domingo 25 de octubre a las urnas para decidir en una segunda vuelta electoral si apuestas por la reelección y continuidad del presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, o si van por el cambio y dan una nueva oportunidad a la dinastía Bolsonaro, que con el Flávio, el senador ultraderechista, tienen a su mejor carta, además de ser el nuevo amigo de Washington.

Especialistas no ven otro camino para el presidente Lula que apostar por el voto de los indecisos, el de los votantes que tras el último debate entre ambos presidenciables cambien de opinión sobre su voto, y es que según la última encuesta de la empresa Datafolha, cada uno de los presidenciables cuenta con el 50 por ciento de intención de voto.

Medios brasileños destacan que Lula se levantó en dos semanas de una desventaja tras su derrota en la primera electoral y ya está en un empate técnico con el ultraderechista.

El desenlace de la contienda se perfila extremadamente ajustado, más incluso que en 2022, cuando Lula se impuso a Jair Bolsonaro por poco más de dos millones de votos.

Uno de los últimos sondeos da esperanzas al equipo de Lula, luego del tropiezo en la primera vuelta del pasado 4 de octubre frente al ultraderechista el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por 47% a 45% de los votos.

En las últimas dos semanas las manifestaciones masivas de grupos de izquierda y sindicalistas le dieron vida al presidente Lula, que han remontado la desventaja en los sondeos y a unas horas de la segunda vuelta electoral.

Hace dos semanas, la encuestadora Datafolha daba 48 por ciento de preferencias para el mandatario brasileño, contra 52 por ciento del senador Bolsonaro, pero a unas horas de la elección el empate técnico muestra un registro muy cerrado entre ambos candidatos.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se dijeron ganadores del debate de este viernes (EFE)

Por otra parte, el instituto Quaest reportó el pasado 21 de octubre 45 por ciento para Bolsonaro y 44 por ciento para Lula sobre votos totales que incluyen sufragios en blanco, nulos y el voto de los indecisos.

PERFIL ELECTORES

Según Datafolha, Lula tiene ventaja entre los votantes del segmento con ingresos de hasta dos salarios mínimos (54 por ciento frente al 39 por ciento), en el Noreste (65 por ciento frente al 30 por ciento) y entre quienes se identifican como negros (57 por ciento frente al 37 por ciento).

Lula también lidera entre quienes tienen educación primaria (53 por ciento frente al 40 por ciento) y entre los católicos (55 por ciento frente al 39 por ciento).

En contraparte, las ventajas para Flávio Bolsonaro se dan entre los evangélicos (69 por ciento frente al 26 por ciento) y en la región Sur (58 por ciento frente al 33 por ciento).

Los datos muestran que Bolsonaro es rechazado por el 46 por ciento de los votantes encuestados. Lula es rechazado por el otro 45 por ciento. Mientras, según Datafolha, hay un 3 por ciento de encuestados que rechaza a ambos candidatos y un 6 por ciento que no rechaza a ninguno.

APUESTAS

Mientras las encuestas muestran una paridad absoluta, en el mercado de las casas de apuestas, las de predicciones económicas, dan al ultraderechista ventaja sobre el exsindicalista.

Según la página Polymarket, Bolsonaro es el gran favorito a ganar las elecciones: allí, el senador tiene un 80 por ciento de chances de ganar, frente al 20 por ciento de Lula.

Simpatizantes de Flávio Bolsonaro lo acompañan en el cierre de su campaña en Guarulhos, São Paulo (EFE)

En Kalshi, otra página similar a Polymarket, Bolsonaro también es el amplio favorito, aunque por 79% frente al 21% de Lula.

FUTURO

La segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil no sólo definirá quién gobernará los próximos cuatro años, sino también el futuro de dos proyectos políticos distintos.

Por un lado, la continuidad de Lula con sus programas sociales y una política exterior autónoma, mientras que el regreso de la dinastía Bolsonaro tendría como novedad un mayor acercamiento con Estados Unidos y cambios en la política económica y de seguridad.

Los centros de votación estarán abiertos durante nueve horas, desde las 08.00 horas locales y hasta las 17:00 horas. También se ha informado que los resultados se conocerán el mismo domingo gracias al sistema de votación electrónico.

DEBATE

Lula y Flávio Bolsonaro buscaron en un último debate celebrado en los estudios de la cadena Globo de Río de Janeiro, ganar adeptos entre potenciales electores, donde predominaron las acusaciones.

El candidato del Partido de los Trabajadores empezó ridiculizando a su adversario. Le comparó con “aquellos estudiantes que memorizan, pero no aprenden” para denunciar su falta de preparación y lo acusó de no conocer “ni un poco Brasil”.

El jefe de Estado rebatió con datos de su gestión, como el crecimiento por encima del 2 % y la subida del salario por encima de la inflación, y alertó de que su adversario seguirá la receta neoliberal de recortes del presidente argentino, Javier Milei.

Por su parte, Flávio acusó al Gobierno de Lula de “despilfarrar” el dinero público, lo que a su juicio ha obligado al Banco Central a mantener una tasa de interés elevada, hoy en el 13,75 % anual, lo que está asfixiando la economía. También prometió mano dura contra el crimen e incluso defendió eliminar la edad mínima de responsabilidad penal para los casos de violación.

Flávio trajo a colación las investigaciones por tráfico de influencias que enfrenta el hijo mayor de Lula, mientras que el presidente desafió a su adversario a explicar la relación que mantenía con Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, encarcelado por un enorme escándalo financiero.

La moneda está en el aire y este domingo los brasileños decidirán quien es la mejor carta para guiar el destino del gigante de Sudamérica por los cuatro próximos años. (Con información de agencias)

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