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El SMN registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 7 km/h

Coordinan plan preventivo en costas de cinco estados del país por cercanía de Vance

Por Brayan Chaga
Temporada de huracanes en México (Gustavo Vilchis)

El Gobierno Federal desplegó este domingo un plan de seguridad a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para coordinar acciones de prevención en costas de cinco estados del Pacífico mexicano ante la cercanía del huracán Vance, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

En un comunicado, Protección Civil señaló que en las costas del Pacífico, el ciclón tropical generará lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Sinaloa.

Asimismo, se pronostican para este domingo precipitaciones muy fuertes en Chihuahua y Durango, posible formación de tornados en el norte de Chihuahua y Coahuila, y lluvias puntuales fueres en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 12:00 hora local (18:00 GMT) el centro de Vance se localiza a 435 kilómetros (km) al sur de Punta San Telmo, Michocán, y a 515 km al sur de Manzanillo, Colima.

El SMN registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 7 km/h.

“El sistema continúa debilitándose gradualmente. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en costas de los estados del oeste y sur de México”, precisó el organismo meteorológico.

La institución llamó a la ciudadanía de los estados mencionados a estar atenta a los avisos oficiales de las autoridades locales y pidió a las personas que habitan o transitan cerca de riberas, arroyos o cauces de agua deben revisar su entorno y evacuar de inmediato hacia zonas elevadas ante el primer indicio de crecida.

“Es fundamental evitar cruzar a pie o en vehículo corrientes de agua, calles inundadas o puentes sumergidos, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar personas y vehículos”, destacó la CNPC.

Según los pronósticos, Vance se debilitará la tarde-noche de este domingo a tormenta tropical y permanecerá así en aguas del Pacífico hasta el 28 de octubre.

La temporada 2026 de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano comenzó el pasado 15 de mayo y se extenderá oficialmente hasta el 30 de noviembre.

Según el balance de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Pacífico acumula 20 ciclones: 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5.

Los ocho huracanes mayores, incluido el último, Trudy, superan los cinco previstos por las autoridades, aunque el total permanece dentro del pronóstico de entre 18 y 21 ciclones.

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