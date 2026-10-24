Incendio destruye el Nido del Águila, refugio construido para Hitler

El Nido del Águila, el histórico edificio construido para refugio de Adolf Hitler en los Alpes bávaros (eltiempomx.com)

Se incendia refugio de Hitler en los Alpes bávaros — Un incendio que se registró la noche del viernes causó graves daños al Nido del Águila, el histórico edificio construido para refugio de Adolf Hitler en los Alpes bávaros, en el sureste de Alemania, tragedia por la que fue detenida un hombre de 33 años y presuntamente con problemas mentales.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:15 horas del viernes mediante una alarma en el distrito de Berchtesgaden, a donde llegaron bomberos y policías en una montaña a la que se accede por una estrecha carretera con varios túneles.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a un hombre que conducía una motocicleta en sentido contrario, mientras descendía por la carretera, y quien podría tener problemas mentales, afirmaron este sábado los investigadores, mientras que las autoridades se han comprometido a reconstruir el edificio, donde funcionaba un albergue de montaña.

Hay “indicios concretos de posibles trastornos psíquicos en el acusado”, dijo en una rueda de prensa en Berchtesgaden (sur), cerca del lugar de los hechos, el fiscal Rainer Vietze.

El hombre, de nacionalidad alemana y 33 años, fue detenido por la policía, que había acudido al lugar por el incendio del edificio conocido oficialmente como Kehlsteinhaus, cuando trataba de abandonarlo a bordo de una motocicleta sin matrícula.

Un alemana de 33 años, fue detenido por la policía como sospechoso de haber causado esta tragedia (eltiempomx.com)

Vietze explicó que probablemente haya que partir de una responsabilidad penal disminuida del acusado, aunque también se explora la posibilidad de una motivación política para el incendio del edificio, que se hizo famoso al servir de escenario a numerosas películas de Hollywood sobre los nazis.

Las llamas han destruido casi por completo el chalé, pues el difícil acceso -está situado a más de 1.800 metros de altura- dificultó las labores de apagado, con lo que los daños se cifran en millones de euros.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, afirmó en la rueda de prensa que el Kehlsteinhaus “no quedará en ningún caso reducido a una ruina” y prometió que el ‘Land’, que es titular del inmueble, lo reconstruirá.

“Es importante que sigamos trabajando por la memoria”, dijo Herrmann, sobre el edificio, en el que una exposición permanente recordaba su función de lugar de retiro en el que los jerarcas nazis recibían a invitados extranjeros.

Desde 1952, el Kehlsteinhaus funcionaba como restaurante y albergue de montaña durante la temporada veraniega y estaba catalogado como patrimonio histórico, como parte de la cultura del recuerdo de los crímenes del nazismo. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026