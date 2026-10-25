Rubio atribuye la vuelta de Machado a Venezuela a las pláticas de EU con el chavismo

Transición política en Venezuela Una mujer sostiene una bandera de Venezuela este domingo, durante el regreso de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, en el Santuario Divina Pastora en Barquisimeto (José Miguel Alarcón/EFE)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que el “regreso seguro” de María Corina Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación del gobierno de Donald Trump con el de su nueva aliada, la presidenta interina del régimen chavista Delcy Rodríguez.

“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, las cuales ya han hecho posible la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política”, explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que no aclara si hubo participación directa estadounidense en el regreso de la líder antichavista.

Rubio aseguró que “Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana”.

Además confió en que “todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr, de manera pacífica, no solo unas elecciones libres y justas, sino también una democracia duradera”.

La reacción de Rubio ocurre poco después de que el presidente Donald Trump asegurase que no sabía nada del regreso de Machado, dando a entender que no hubo participación de elementos de su gobierno o de sus fuerzas armadas.

“Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo”, agregó el mandatario.

Silencio de régimen

De momento, ni la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ni ningún otro dirigente del régimen chavista se ha pronunciado sobre el regreso de la máxima adversaria política, favorita en todas las encuestas independientes a convertirse en la futura presidenta de Venezuela.

Machado salió de Venezuela a principios de diciembre de 2025, de forma clandestina, para viajar a Oslo con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz y desde entonces no había vuelto a su país. La Nobel de la Paz 2025 reapareció este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).