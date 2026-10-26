Comisión de la ONU acusa a Israel de extender a Cisjordania el exterminio de palestinos en Gaza

Genocidio israelí contra el pueblo palestino Israel ha matado a más de 21,900 niños palestinos desde el 7 de octubre de 2023

La Comisión Independiente de la ONU que investiga la agresión israelí contra el pueblo palestino en los territorios ocupados denunció este lunes que Israel está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población palestina en Cisjordania, mientras continúa con el genocidio en Gaza.

“El asesinato y las lesiones infligidas deliberadamente a civiles palestinos, así como la destrucción de viviendas en Cisjordania, más la negativa de Israel a asumir su responsabilidad, forman parte de una estrategia más amplia para exterminar y desplazar a los palestinos e imponerles condiciones de vida insoportables”, sostuvo el presidente de la Comisión, Srinivasan Muralidhar.

El jurista de nacionalidad india sostuvo que Israel “continúa ampliando su control del territorio (tanto en Gaza como en Cisjordania), donde siguen muriendo y resultando heridos civiles, incluidos niños que se acercan o cruzan la denominada línea amarilla (en el caso de la Franja)”.

“Es indignante que se haya permitido que estas acciones continúen sin cesar”, afirmó, después de denunciar que los Estados miembros están tomando “pocas o ninguna medida para detener las atrocidades contra los palestinos”.

Crímenes contra menores

Los niños palestinos que viven en Cisjordania son las principales víctimas de la violencia militar israelí, que les ha causado “graves daños físicos y mentales”, similares a los que sufren los menores en Gaza, lo que para la Comisión significa que Israel perpetra “actos de persecución contra niños palestinos por motivos de edad”.

En el informe, Muralidhar confirma el grave aumento de los ataques aéreos israelíes contra Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque terrorista a gran escala de Hamás contra Israel, pese a que dicho ataque se planeó y perpetró desde la Franja de Gaza.

En cuanto a los crímenes atribuidos a Israel, la Comisión señala que, mientras que entre 2018 y el 6 de octubre de 2023 (víspera del ataque de Hamás) 6 palestinos habían fallecido en Cisjordania, entre el 7 de octubre de 2023 y el pasado 30 de septiembre los asesinados fueron 254.

De hecho, las operaciones militares israelíes desde enero de 2025 han provocado el mayor desplazamiento de palestinos en Cisjordania desde 1967 —cuando se registró la llamada Guerra de los Seis Días entre una coalición de países árabes e Israel, que obtuvo la victoria—, con más de 34,000 palestinos desplazados.

En cuanto a Gaza, la Comisión constató que las autoridades y fuerzas israelíes han continuado cometiendo actos de genocidio incluso después del denominado acuerdo de alto el fuego de hace más de un año, y ello “con la intención de destruir al pueblo palestino, total o parcialmente”.

“Israel busca la mayor cantidad posible de tierras”

La investigación llega a la conclusión de que la voluntad de Israel, desde su misma creación, ha sido expandir su territorio y, para ello, desplazar a los palestinos, lo que considera una de las causas centrales de este prolongado conflicto.

“La apropiación de la mayor cantidad posible de tierras, al tiempo que se minimiza a la población palestina en términos de tamaño, autonomía y viabilidad, tiene su origen en las políticas colonizadoras de Israel y ha provocado un uso excesivo y discriminatorio de la fuerza letal, desplazamientos y muertes y lesiones durante generaciones”, afirmó Muralidhar.

Muralidhar instó a los Estados miembros a “no prestar asistencia política, militar, económica o financiera para mantener la ocupación y los asentamientos”, y a “emplear todos los medios a su alcance para prevenir y castigar el genocidio”.

También les pidió que apoyen a la Corte Penal Internacional (CPI) ante las recientes sanciones de Estados Unidos contra el tribunal y sus funcionarios.

En sus conclusiones, la Comisión pide a Israel poner fin de inmediato a la ocupación ilegal de Palestina y, entre otras acciones, devolver las tierras y todas las propiedades confiscadas a los palestinos.

La Comisión también denuncia a la Autoridad Palestina por perseguir a palestinos con opiniones disidentes y no investigar de forma efectiva e imparcial las muertes o lesiones sufridas por periodistas y defensores de los derechos humanos en acciones cometidas por las fuerzas de seguridad palestinas.