Flávio Bolsonaro huye a EU tras perder con Lula y desacatar orden judicial, reportan medios brasileños

El hijo del expresidente Jair Bolsonar aparentemente se fugó a Estados Unidos tras cancelación de pasaporte

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien perdió la elección presidencial del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva, habría abandonado Brasil con destino a Estados Unidos, pese a que un juez le prohibió salir del país, según informaron este martes diversos medios brasileños.

De acuerdo con O Globo, Folha de São Paulo y otros medios locales, aliados del político aseguraron que abordó un vuelo con destino a Estados Unidos. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su salida del país.

Y el partido de Bolsonaro guarda silencio...

Dirigentes del Partido Liberal (PL) sostuvieron una reunión en la sede de la organización, en Brasilia, aunque no confirmaron si Flávio Bolsonaro dejó Brasil.

Tampoco se han pronunciado su equipo de prensa ni su defensa legal sobre las versiones difundidas por la prensa brasileña.

Cancelan sus pasaportes por incumplir orden judicial

La Policía Federal de Brasil canceló este martes los pasaportes del senador luego de que no cumpliera con la orden de entregarlos a las autoridades dentro del plazo establecido.

La medida fue dictada el lunes por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien le ordenó entregar ambos documentos en un plazo de 24 horas y le prohibió salir del país.

Al vencer el plazo sin que los pasaportes fueran entregados, la Policía Federal procedió a cancelarlos, de acuerdo con la agencia estatal Agência Brasil.

Flávio Bolsonaro niega que pretendiera abandonar Brasil

Tras recibir la orden judicial, Flávio Bolsonaro afirmó que entregaría sus pasaportes y calificó la decisión como un “intento de intimidación”.

También rechazó que tuviera planes de salir de Brasil, luego de que su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos tras denunciar una supuesta persecución judicial, le recomendara abandonar el país si perdía la elección presidencial.

Lo investigan por presunto lavado de dinero

El senador también es investigado por el Supremo Tribunal Federal por un presunto caso de lavado de dinero, según publicaron los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo. El expediente permanece bajo secreto judicial.

La investigación involucra al abogado Willer Tomaz, cercano a Flávio Bolsonaro y señalado como presunto operador de una red con movimientos financieros sospechosos vinculados al sector de las apuestas deportivas.

De acuerdo con las investigaciones citadas por la prensa brasileña, el ahora excandidato presidencial figuraba como usuario con amplios permisos sobre una cuenta compartida con Tomaz, quien también es investigado por un presunto esquema de corrupción relacionado con descuentos irregulares en las pensiones de millones de jubilados.

Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta de la elección presidencial con 48 por ciento de los votos, frente al 52 por ciento obtenido por Luiz Inácio Lula da Silva, quien logró remontar el resultado de la primera vuelta celebrada el 4 de octubre y obtuvo un nuevo mandato al frente de Brasil.