Xavier Becerra, el exfiscal hijo de mexicanos que demandó 122 veces a Trump se perfila como gobernador de California

Xavier Becerra Político demócrata de raíces mexicanas

Con 68 años e hijo de padres mexicanos, el demócrata Xavier Becerra se perfila para ganar el 3 de noviembre la elección por la gubernatura de California, el tercer estado más grande de Estados Unidos, al mantener una ventaja de 27 puntos sobre el republicano Steve Hilton, por lo que de no ocurrir alguna catástrofe el día de la jornada electoral, sería el segundo mexicano en tomar las riendas de esta entidad, la de mayor población migrante de origen latino.

Becerra ha subrayado en entrevistas que llegar hasta donde está es gracias al sacrificio de sus padres, María Teresa, originaria de Guadalajara, Jalisco, y Manuel Becerra, oriundo de Tjuana, Baja California, quienes en busca del sueño americano en la década de 1950, se abrieron paso en Estados Unidos con 12 dólares en la bolsa y arduo trabajo al establecerse en California.

Aunque vivieron con carencias, Xavier Becerra recuerda que el esfuerzo de sus padres le permitió entrar a la C. K. McClatchy High School, una escuela pública de Sacramento, de la que se graduó en 1976. Su preparación académica siguió al titularse en artes, otro más en economía en 1980 y un doctorado en Derecho en la Escuela de Leyes de Stanford, una de las universidades más prestigiosas de EU.

Este político de raíces mexicanas tras servir en la Asamblea Estatal de California en la década de 1980 y a inicios 1990, tuvo un ascenso importante en la política al ser elegido para representar distritos congresionales en la zona de Los Ángeles. Posteriormente dejó el Congreso para convertirse en Fiscal General de California y tras cumplir un mandato respondió al llamado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para asumir el cargo como el primer secretario de Salud de origen latino en el país, según destacó la cadena Telemundo.

Demandó a Trump

Como fiscal de California, Becerra, originario de Sacramento, encaró a Donald Trump en su primera administración al demandarlo en 122 ocasiones por sus políticas antinmigrantes. Una de sus grandes victorias fue la defensa del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que el republicano quiso derogar. Desde ese momento, Becerra se ha convertido en un declarado defensor de los dreamers y de toda la comunidad migrante, que debido a la cacería de indocumentados han vivido en las sombras desde que comenzó el segundo mandato del republicano.

“Voten por los ‘dreamers’ (jóvenes migrantes protegidos por el programa DACA) y voten por las familias de ellos, que también están en las sombras y esperan un día poder salir y no ser atacados por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)”, dijo este hijo de mexicanos y abanderado demócrata en un evento celebrado por el Mes de la Herencia Hispana en Los Ángeles y de lo que hicieron eco las cadenas Telemundo y Univisión.

Asimismo, el pasado 20 de octubre durante un foro transmitido por Univisión, Xavier Becerra subrayó: “Quiero que sepa el pueblo de California que voy a tratar el asunto de la vivienda como algo diferente. No hay excusas, hay que construir; lo digo como hijo de un constructor, mi papá era obrero de la construcción y también por un tiempo trabajé en la construcción”, explicó.

Vida Migrante

En ese mismo foro, Becerra se comprometió a que de ganar la gubernatura de California, una de las primeras acciones es mejorar la calidad de vida de los migrantes y puso como ejemplo su caso y de sus padres: “Un gobernador que viene de esa misma experiencia, que supo lo que es no tener mucho dinero, que supo lo que es no poder comprarles a los hijos los regalos para Navidad que querían, supo lo que es trabajar para tener lo que tiene”, por lo que insistió en que se debe mejorar la vida de nuestra gente que lucha todos los días por sacar a su familia adelante.

En la misma línea se comprometió a defender a los migrantes y litigar en cortes en beneficio de ellos en caso de ser necesario y aseguró que sólo trabajará con el gobierno de Trump si es en beneficio de California y su gente.

A unos días de las elecciones en las que se elegirá al sucesor de Gavin Christopher Newsom como gobernador, Becerra se perfila como favorito para ganar la contienda del próximo 3 de noviembre sobre el republicano Steve Hilton, sobre quien tiene una ventaja de 27 puntos, según la encuesta publicada el pasado 21 de octubre por Inside California Politics/Emerson College, que da a Becerra el 60 por ciento de las preferencias, sobre el 33 por ciento para su adversario, según destaca el periódico “La Opinión” de Los Ángeles.

Segundo mexicano

De no ocurrir alguna catástrofe en la jornada electoral del 3 de noviembre, Xavier Becerra se convertirá en el segundo gobernador de raíces mexicanas y latino de California en más de 150 años, después de Romualdo Pacheco que gobernó en 1875.

Pacheco fue un político y diplomático mexicano nacionalizado estadounidense y quien participó en la incorporación de California de la posguerra a EU, por lo que fungió como el primer gobernador de origen no estadounidense de la entonces Alta Californiadesde el 27 de febrero de 1875 al 9 de diciembre de ese mismo año.