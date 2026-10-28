¿Quién era Dolores Huerta? Así fue la trayectoria de la activista mexicana que falleció a los 96 años (@doloreshuerta)

El día de hoy la familia de Dolores Huerta ha confirmado la muerte de la activista a sus 96 años. Huerta fue una importante líder sindical y, al lado de César Chávez, fundó uno de los sindicatos de campesinos más importantes en Estados Unidos que defendió las condiciones de trabajo dignas y la mejora de salarios.

¿Qué le pasó a Dolores Huerta?

El día de hoy, miércoles 28 de octubre, mediante una publicación en redes sociales, familiares de Dolores Huerta han anunciado su muerte, declarando que “estamos profundamente tristes de anunciar que nuestra amada madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy a la edad de 96 años”.

A su vez, han pedido privacidad para la familia, ya que es un momento muy difícil para ellos y que posteriormente anunciarán sus planes para reconocer, así como celebrar la vida y legado de Dolores Huerta. Sus familiares no han confirmado su causa de muerte, pero una fuente le dijo al The New York Times que la activista habría estado batallando contra el cáncer.

¿Quién era Dolores Huerta?

Dolores Huerta nació en Dawson, Nuevo México. Su padre era obrero y activista sindical, mientras que su madre crió a tres hijos, además de ser dueña y administradora de un hotel para personas de bajos recursos en California; además, fue quien le cultivó su espíritu activista.

Huerta provine de una familia de inmigrantes mexicanos, que tras el divorcio de sus padres se mudó a California. Cuando creció se convirtió en maestra, sin embargo pronto decidió organizar a los campesinos, ya que no soportaba ver a los niños llegar con hambre y sin zapatos a la escuela; por lo que registró votantes en Stockton (California) y fundó la Asociación de Trabajadores Agrícolas.

En 1962 fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas al lado de César Chávez y en 1965 iniciaron distintas huelgas y boicots contra productores de uva en California.

Posteriormente, su organización se convirtió en la agrupación Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW, por sus siglas en inglés) y tuvo el apoyo de distintas personalidades como Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy.

En 2026, Huerta (junto con las declaraciones de otras mujeres) denunció que César Chávez la había presionado para tener relaciones sexuales y que en otra ocasión la había violado.