Tragedia ferroviaria en España: número de muertes sube a 64 y hay más de 100 heridos

Tragedia de trenes en Toledo Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén. Foto: EFE (Ismael Herrero/EFE)

Un accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026 en la provincia de Toledo, España, dejó decenas de personas fallecidas y más de 100 heridas, de acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada. El siniestro involucró a un tren AVE de Renfe y a una unidad de la compañía Iryo, que colisionaron en las inmediaciones de Urda, sobre la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.

¿Qué pasó en el accidente ferroviario de Toledo?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y medios españoles, el accidente ocurrió alrededor de las 08:54 horas locales, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cerca de la estación de Urda, en Toledo. El tren AVE 2080 de Renfe, que había salido de Madrid con destino a Sevilla, impactó por detrás contra un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía.

En los dos convoyes viajaban aproximadamente 544 personas: 397 pasajeros en el AVE de Renfe y 147 en el tren de Iryo. El impacto provocó el descarrilamiento de los últimos vagones del tren de Iryo y movilizó a los servicios de emergencia, bomberos, policías y equipos sanitarios.

¿Cuántas personas murieron y cuántas resultaron heridas?

Las cifras de víctimas han variado durante las primeras horas de cobertura. El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha reportó ya 64 personas fallecidas y más de un centenar de heridas. Por su parte, otros reportes periodísticos posteriores comenzaron a difundir cifras superiores, por lo que el balance debe considerarse provisional mientras continúan las labores de identificación y atención a los afectados.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió que el número de fallecidos podría aumentar, debido a que los equipos de rescate todavía tenían dificultades para acceder a todos los vagones. Entre las personas heridas se reportaron casos de diversa gravedad, incluidos pacientes que requirieron atención hospitalaria urgente.

Tras el accidente, Adif informó que la circulación de trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía quedó interrumpida. Los convoyes que se encontraban en esa ruta permanecieron detenidos en distintas estaciones, mientras se habilitaron puntos de atención para las personas afectadas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Málaga.