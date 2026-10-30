León XIV hace historia; es el primer Papa en votar en elecciones de EU

León XIV al ser estadounidense emitió su derecho al voto, previo a comicios intermedios de EU (Archivo/EFE)

El Papa vota para comicios de EU — El papa León XIV marcó un precedente en la historia de la Iglesia católica y en la elección de Estados Unidos, al convertirse en el primer pontífice en participar como votante en las elecciones intermedias que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de EU “siempre que tuvo la oportunidad”, resaltó el Vaticano y por ello se confirmó que, “en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el Papa envió su voto por correo a Chicago”.

La Santa Sede confirmó a través de un comunicado que el Santo Padre, originario de Chicago ejerció su derecho al voto siempre que las circunstancias se lo han permitido, incluso durante los años en que residió en Perú.

El Vaticano destacó la convicción de León XIV y resaltó que su participación ciudadana constituye tanto un derecho como un deber dentro de los sistemas democráticos.

La información fue publicada inicialmente por el periódico “Chicago Sun-Times”, que tuvo acceso a declaraciones de un funcionario de la oficina del secretario del condado de Will, en Illinois.

Según la información, el Papa, quien antes de ser Pontífice tiene su registro electoral en una dirección de New Lenox, por lo que al tener su domicilio también en esta parte de Chicago, solicitó una papeleta para votar por correo el pasado 3 de octubre.

Los antecedentes electorales del pontífice también revelan que ha participado en distintas elecciones primarias desde el año 2000.

De acuerdo con los registros de la Junta Electoral de Illinois, en dos ocasiones solicitó boletas del Partido Demócrata y en tres del Partido Republicano.

Su historial muestra un cambio en las primarias por las que optó después de trasladar su residencia del condado de Cook, tradicionalmente demócrata, al condado de Will, una zona suburbana con mayor inclinación conservadora.

En 2008 y 2010 participó en las primarias demócratas, mientras que en 2012, 2014 y 2016 solicitó papeletas republicanas.

No obstante, estos registros no permiten conocer sus preferencias electorales ni identificar a los candidatos por los que pudo haber votado. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026