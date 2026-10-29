Choque de trenes en España: estado de salud de los mexicanos que viajaban a bordo (Chema Moya/EFE)

El pasado miércoles 28 de octubre, España registró un choque de trenes en el municipio de Los Yébenes, Toledo, en la estación de Urda de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

De acuerdo con investigaciones iniciales, dos vagones de un tren de la compañía Iryo tuvieron un descarrilamiento, lo que provocó la colisión de los trenes.

Este es el segundo accidente en territorio español en la red ferroviaria en lo que va de 2026; el 18 de enero, un tren de Iryo se descarriló y evadió la vía continua, chocando con un tren que circulaba en sentido contrario, provocando la muerte de 46 personas y más de 100 heridos.

¿Cuántos mexicanos iban a bordo y cuál es su estado de salud?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que en el accidente en Toledo viajaban ocho personas mexicanas, siete de ellas ya fueron localizadas, las cuales recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dadas de alta.

Asimismo, uno de ellos continúa sin ser localizado; el personal consular se encuentra en contacto con la familia y el reporte a la Guardia Civil de Toledo ya fue hecho.

La Embajada de México en España continuará trabajando en conjunto con las autoridades españolas y en comunicación con las familias afectadas para brindar el apoyo necesario.

¿Cuál es el saldo que dejó el accidente en Toledo, España?

Después del choque de trenes, las autoridades de Castilla-La Mancha compartieron el balance oficial de la tragedia, que dejó como saldo al menos 69 personas fallecidas, más de 150 heridas y 29 desaparecidas.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), anunció tres días de luto en todo el país por las víctimas del accidente, iniciando el jueves 29 hasta el sábado 31 de octubre a las 00:00 horas. Con el propósito de mostrar condolencias a las familias y personas cercanas de los fallecidos del choque de trenes.