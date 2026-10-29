Ataque masivo a Moscú y 19 muertos en Ucrania mientras continúa la tregua humanitaria en Jersón

Ataque ruso contra estación de trenes en la ciudad de Dnipró, Ucrania (NATIONAL POLICE OF UKRAINE HANDOUT/EFE)

Ucrania lanzó este jueves contra Moscú y otras regiones rusas uno de sus mayores ataques en toda la guerra, en una jornada marcada también por la muerte de 19 ucranianos por el impacto de drones rusos y por la continuidad de la tregua humanitaria declarada el martes en la región de Jersón.

Según indicó el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas aéreas rusas derribaron durante la noche un total de 1,214 drones ucranianos de ala fija sobre 19 regiones del país.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, explicó que 613 de los drones lanzados por Ucrania esta madrugada iban dirigidos contra la capital y sus alrededores.

Dijo que “el grueso de los drones” fueron neutralizados antes de que llegaran a la capital, lo que no evitó que los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo (suoreste), Domodédovo (sur) y Zhukovski (sureste) interrumpieran durante dos horas sus operaciones.

Ataque en medio de cumbre ruso-africana

El Kremlin destacó que este ataque ucraniano de gran magnitud excepcional se produjera cuando la capital rusa acoge la III cumbre, cita de dos días que termina este jueves en Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se refirió en la cumbre al alto el fuego en vigor desde el martes en la región ucraniana de Jersón para hacer llegar ayuda humanitaria y evacuar a la población civil que quiera abandonar la ocupada localidad ucraniana de Oleshki y sus alrededores.

“Se ha planificado una operación (humanitaria) para estos mismos días, hoy o mañana, con el apoyo de la primera dama de Estados Unidos, específicamente para brindar asistencia a la población civil”, manifestó el líder del Kremlin, que destacó el papel de la esposa del mandatario de Estasdos Unidos, Melania Trump, en la consecución del acuerdo de tregua y la organización de la operación humanitaria en marcha.

Jornada trágica en Ucrania

Mientras todo esto ocurría en Rusia, tres ataques de Moscú con drones contra otras tantas ciudades de la retaguardia de Ucrania acabaron con la vida de al menos 19 personas.

En la ciudad de Dnipró, al centro-este del país, un ataque ruso a plena luz del día contra la estación de trenes de la urbe causó al menos 14 víctimas mortales y otro número idéntico de heridos.

El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, calificó de “atroz” el ataque y criticó las decisiones de algunos en EU y de la Unión Europea (UE) de suavizar ciertas sanciones impuestas a Rusia.

Estados Unidos levantó recientemente las sanciones al diésel ruso, en tanto que la UE sacó en septiembre de la lista negra de rusos sancionados a los magnates Alisher Usmánov y Mijaíl Fridman.

Otro ataque, también en hora de plena actividad, contra el centro de la ciudad norteña de Cherníguiv terminó con la vida de dos chicas adolescentes de 15 años, y un tercero con dron que impactó en un bloque de pisos de Kremenchuck, que mató a tres personas.