Pleito en la frontera: estas son las 9 islas que Texas quiere adueñarse… y la Cancillería ya respondió (Prensa Gobierno Nuevo León )

Recientemente la Oficina General de Tierras de Texas informó que 9 islas ubicadas a lo largo del Río Bravo, cuerpo de agua que separa a México de Estados Unidos, serán tomadas en cuenta como parte de estado de Texas, EU.

Esto, con el objetivo de “mantener la seguridad cooperativa”, evitando el ingreso de crimen organizado y tráfico fronterizo al territorio, informó Dawn Buckingham, comisionada de Tierras del Estado.

¿Cuáles son las 9 islas que Texas quiere adueñarse?

El territorio tienen un longitud aproximada de 26.6 hectáreas entre Laredo y McAllen, divididos en las siguientes islas:

Isla Nixon

Isla Mckendricks

Isla Zachary

Isla Miller 2

Isla Clark

La Bota Isla

Isla Tex Mex 2

Isla Miller

Isla Lost Boot

Dawn Buckingham, mediante el programa ‘Protect It’, busca cuidar a los ciudadanos de la frontera sur del país de supuestas actividades de cárteles y traficantes de personas; Buckingham confirmó que al momento aún no han encontrado rastro de actividades delictivas en las islas.

“Texas vuelve a crecer, y nos aseguraremos de proteger cada acre nuevo”, compartió en un video oficial.

¿Qué respondió la Secretaría de Relaciones Exteriores?

Ante las declaraciones de Buckingham, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó con una nota informativa que los gobiernos estatales no pueden modificar los límites fronterizo establecidos en un tratado internacional, de acuerdo con documentos oficiales.

El Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos establece que, los límites internacionales están dentro del camino que sigue el Río Bravo, determina la soberanía de cada entidad en ambos lados de la frontera.

Asimismo, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), es la encargada de aplicar el Tratado y determinar qué islas se ubican en cada territorio; igualmente, ningún país puede construir obras que puedas desviar u obstruir el Río Bravo, según estipule la CILA.

“México dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona y reitera su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos”, finalizó la SRE.