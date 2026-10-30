Kim Jong-un presume ensayo de potencia de fuego con drones norcoreanos

Kim Jong-un destaca avances en sus tecnología para escuadrones de drones artillados (KCNA)

Tensión entre las coreas — El régimen de Corea del Norte no cesa en sus acciones de intimidación de sus adversarios, y su líder, Kim Jong-un, presumió un ensayo de ataques de potencia de fuego con drones, durante una exposición de “Desarrollo de tecnología aeronáutica no tripulada 2026”, así como misiles de crucero tácticos y un batallón de lanzacohetes múltiples, entre otro equipamiento.

De acuerdo con información de la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) y de la que hizo eco Russia Today, el líder Kim Jong-un supervisó los sistemas de combate que exhibían los últimos logros en el campo de la tecnología aeronáutica no tripulada del país asiático y las perspectivas de su desarrollo, incluyendo drones estratégicos, operativos y tácticos multipropósito, así como drones suicidas de diversos tipos.

Asimismo, asistió a una demostración que incluyó ataques de potencia de fuego de drones, misiles de crucero tácticos y un batallón de lanzacohetes múltiples, entre otro equipamiento.

Kim Jong-un destacó que, dada la tendencia actual de desarrollo en la que el ‘hardware’ militar no tripulado se ha convertido en uno de los principales activos para las actividades militares, es necesario desarrollar rápidamente tecnologías clave en este sentido, dotar a drones de una base de Inteligencia Artificial de alto nivel y optimizar su capacidad operativa.

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