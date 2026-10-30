Huelga de 24 horas paraliza las conexiones por tren y de barcos de pasajeros en Grecia

Manifestantes encienden bengalas durante una protesta y huelga convocada por sindicatos de estibadores y gente de mar, en la ciudad portuaria de El Pireo, Grecia (EFE)

Protestas en Grecia — Las protestas contra el alto costo de la vida en Grecia ha alcanzado movilizaciones en otros sectores de la sociedad, como en el servicio de trenes, donde una huelga de 24 horas paralizó este viernes todas las conexiones, luego de demandas del gremio que exige más personal y mejoras de seguridad.

A esta movilización se sumó otro paro, el de barcos de pasajeros, donde sus trabajadores exigen mejores salarios y condiciones laborales, por lo que este día mantiene amarradas las embarcaciones en siete puertos del país mediterráneo.

“Consideramos imperativo reforzar de inmediato la plantilla, mejorar las condiciones de salud y seguridad en los lugares de trabajo y modernizar las instalaciones y el material rodante”, señaló el principal sindicato de ferroviarios del país (POS), en su llamamiento a la huelga.

Los ferroviarios denuncian que, tres años y medio después del choque frontal de dos trenes que dejó 57 muertos cerca de la ciudad de Larisa, el servicio sigue lastrado por “una grave falta de personal y las crecientes necesidades de mantenimiento y modernización de las instalaciones”.

ACCIDENTE

El accidente ferroviario se produjo en 2023 cuando un jefe de estación envió por error un tren de pasajeros a la misma vía por la que circulaba en dirección contraria un convoy de carga, en un tramo de la vía donde no existían los sistemas de seguridad automatizados que podrían haber evitado la colisión.

Un día después del siniestro, el entonces ministro de Transportes, el conservador Kostas Karamanlis, dimitió.

La huelga de este viernes había sido convocada en un principio el pasado 22 de octubre por la unión de maquinistas de Hellenic Train, operadora de los trenes griegos que pertenece al grupo estatal italiano Ferrovie dello Stato Italiane (FS).

En su llamado, los maquinistas exigen el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, la solución de los problemas técnicos del material rodante, y el respeto de los límites de trabajo y descanso establecidos.

SOLIDARIOS

Hellenic Train recurrió a un tribunal que el jueves jueves aceptó su solicitud de que se declarara ilegal la huelga, si bien unas horas después POS, sindicato que abarca a todos los ferroviarios griegos, convocó también para este viernes una huelga, en apoyo y solidaridad con los maquinistas. Hellenic Train criticó la nueva convocatoria y denunció “las prácticas sindicales que causan inconvenientes a los pasajeros”.

Los maquinistas denuncian, por su parte, que el que “causa los problemas a los pasajeros” es la empresa operadora que lleva rechazando desde hace 17 meses entablar un dialogo con la unión de maquinistas para solucionar los problemas en la red férrea.

EMBARCACIONES

Por otra parte, los barcos de pasajeros permanecieron este viernes amarrados en siete de los más grandes puertos griegos, incluido el mayor del país, El Pireo, debido a una huelga de 24 horas de los trabajadores portuarios y marineros para pedir aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

La Crónica de Hoy 2026