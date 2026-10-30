A Trump no le va a gustar... ¿por qué votó el papa? Las razones tras el sufragio histórico de León XIV

Sacudida desde el Vaticano El papa emitió un sufragio histórico en las elecciones de Estados Unidos (EFE)

El papa León XIV ejerció su derecho al voto por correo para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, un hecho sin precedentes del que se tenga registro en la historia reciente del papado y que ha generado un debate sobre la neutralidad política del jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y líder de la Iglesia Católica.

La información fue adelantada por el diario Chicago Sun-Times y confirmada este viernes por la oficina de prensa del Vaticano, que explicó que Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, envió su sufragio por correo para los comicios del próximo 3 de noviembre. De acuerdo con la Santa Sede, el pontífice “ejerció su derecho al voto como ciudadano estadounidense siempre que tuvo la oportunidad de hacerlo”, por lo que esta ocasión no fue la excepción.

El Vaticano defiende el derecho del papa León XIV a votar

En un comunicado, la oficina de prensa del Vaticano señaló que el papa considera que la participación electoral forma parte de las responsabilidades cívicas de cualquier ciudadano.

“El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, indicó el comunicado.

La Santa Sede recordó además que Prevost también votó durante su estancia en Perú, país del que obtuvo la nacionalidad tras vivir alrededor de dos décadas como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo.

¿Por qué el voto del papa León XIV genera polémica?

Aunque León XIV mantiene la ciudadanía estadounidense, su participación en las elecciones abrió un debate internacional debido a que nunca antes se había conocido públicamente que un pontífice emitiera su voto en los comicios de su país de origen.

No existen antecedentes de que san Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco hayan participado en elecciones nacionales mientras ocupaban el cargo de papa, por lo que diversos especialistas consideran que la decisión rompe con una práctica histórica de discreción política.

El escritor Christopher Hale, autor del blog Letters from Leo, defendió la decisión al afirmar en redes sociales que la doctrina católica considera el voto una obligación moral para los fieles.

En contraste, el historiador italiano Massimo Faggioli, profesor de la Universidad de Villanova, cuestionó que el hecho se hiciera público al advertir que inevitablemente surgirán interpretaciones partidistas sobre el sentido del voto del pontífice.

Registros muestran el historial electoral de Robert Prevost

Según el Chicago Sun-Times, Robert Francis Prevost solicitó su boleta desde el Vaticano el pasado 3 de octubre. El pontífice permanece registrado como votante en Illinois, donde mantiene un domicilio legal en la localidad de New Lenox.

De acuerdo con los registros revisados por ese medio, Prevost participó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, además de votar en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. También emitió su voto en las primarias demócratas de 2008 y 2010.

En Illinois, los electores no están obligados a registrarse como miembros permanentes de un partido político, por lo que pueden elegir en cada elección primaria cuál boleta partidista utilizar.

El contexto político: diferencias entre León XIV y Donald Trump

La decisión del papa ocurre en un contexto de tensiones públicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, principalmente por las políticas migratorias y por la postura del mandatario respecto a los conflictos internacionales.

León XIV también ha expresado críticas hacia la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán y ha defendido que continuará pronunciándose sobre los conflictos armados pese a las críticas recibidas desde distintos sectores políticos.

Aunque el Vaticano insiste en que el pontífice únicamente ejerció un derecho ciudadano y no respaldó públicamente a ningún candidato o partido, la revelación de su voto ha reavivado el debate sobre los límites entre la participación cívica de un papa y la tradicional neutralidad política de la Santa Sede. Con información de EFE.