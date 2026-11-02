Nathalia Gadelha era copiloto en el jet estrellado en Florida: tenía 20 años y había obtenido su licencia antes de graduarse

Nathalia Gadelha La familia de la joven piloto confirmó que fue una de las nueve personas fallecidas en el accidente del jet estrellado.

Luego de que un jet privado se estrellara en una zona residencial de Palm Beach, Florida este pasado 1 de noviembre, nuevos detalles han comenzado a salir recientemente sobre las víctimas fatales, entre quienes está Nathalia Gadelha, quien era copiloto de la aeronave. La joven de 20 años fue identificada por su madre y su padrastro y había destacado desde joven obteniendo su licencia desde que estaba en la preparatoria.

¿Quién era Nathalia Gadelha? La joven copiloto que murió en el accidente aéreo de Florida

Nathalia Gadelha, una joven piloto de 20 años que obtuvo su primera licencia de aviación cuando todavía cursaba la preparatoria, fue identificada por su familia como una de las víctimas del accidente de un jet privado ocurrido el domingo 1 de noviembre de 2026 en Florida, Estados Unidos. Su historia ha llamado la atención debido a que, desde muy temprana edad, había convertido su pasión por volar en una carrera profesional.

Gadelha era copiloto de un Learjet 60 que se desplomó en el condado de Palm Beach cuando cubría una ruta entre Austin, Texas, y las Bahamas. El accidente provocó la muerte de las nueve personas que viajaban a bordo, de acuerdo con las autoridades estadounidenses. La identidad de la joven fue confirmada por su madre y su padrastro al diario The New York Post, mientras que la investigación sobre las causas del siniestro permanece en curso.

De obtener su licencia a convertirse en piloto profesional

En 2020, cuando todavía era estudiante de secundaria, Gadelha comenzó su formación teórica para convertirse en piloto. Posteriormente, ingresó a West Boca Raton High School, donde tuvo acceso a un programa de preparación en aviación que le permitió acercarse a la industria aeronáutica.

Uno de sus mayores logros llegó en septiembre de 2023, cuando obtuvo su licencia de piloto privado a los 17 años, antes de contar con una licencia de conducir. Para entonces, había acumulado 88 horas de vuelo y aprobado los exámenes correspondientes a su formación.

La obtención de su licencia privada fue apenas el comienzo de su trayectoria. Nathalia Gadelha tenía como objetivo convertirse en piloto de una aerolínea comercial y, de acuerdo con los reportes de medios especializados, posteriormente se graduó de American Flyers, una escuela de formación aeronáutica con presencia en Florida y Texas.

Según la información publicada por The New York Post, su familia señaló que había acumulado aproximadamente mil 300 horas de vuelo y que llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial.

En sus redes sociales, Gadelha también compartía imágenes y videos de sus experiencias como piloto, incluidos vuelos junto a su novio, Justin, quien también se encontraba en formación aeronáutica. En una de sus publicaciones destacó que ambos habían conseguido distintas certificaciones de aviación antes de cumplir 21 años.