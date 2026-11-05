Peña renuncia a presidente de Paraguay, arrastrado por cierre de un banco con millones de afectados

Crisis en Paraguay Fotografía de archivo del 5 de octubre de 2026 que muestra al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la presentación de la nueva familia de billetes de Paraguay, en Asunción (Juan Pablo Pino/EFE)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia tras verse abandonado por su propio partido, luego del estallido de un escándalo financiero que ha dejado sin acceso a sus ahorros a casi tres millones de clientes del Banco Ueno, entre ellos miles de brasileños que depositaron allí sus ahorros tras la victoria del «comunista» Lula da Silva.

«He tomado la decisión de presentar la renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», dijo Peña en un breve video publicado en sus redes sociales.

El Banco Central del Paraguay (BCP) detectó que el índice de solvencia de Ueno, con 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, «como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización».

A raíz del procedimiento de resolución o disolución, los ahorros de miles de usuarios quedaron congelados en el banco, que además patrocina a equipos de fútbol locales, a la selección de Paraguay e incluso eventos como la etapa del Mundial de Rally celebrada en el país.

El presidente subrayó que su prioridad «es la tranquilidad de los paraguayos» que confiaron sus ahorros al sistema financiero paraguayo. «Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos», agregó.

Aliado de Milei, entusiasta de Trump

Peña, el mayor aliado del argentino Javier Milei en Sudamérica y uno de los presidentes latinoamericanos más entusiastas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, comunicó su renuncia al cargo a través de un mensaje en las redes sociales mientras la Cámara de Diputados debatía someterlo a un juicio político.

En su lugar asumirá el vicepresidente Pedro Alliana, quien deberá completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.

Los nexos del banco y Peña

Peña fue accionista del banco quebrado hasta marzo de 2025, cuando estallaron duras acusaciones sobre posibles favorecimientos estatales al grupo empresarial durante su mandato.

Bajo el gobierno de Peña se autorizó la concentración de aproximadamente 850 millones de dólares de dinero estatal depositados en una entidad de alto riesgo. Esta decisión expuso el sistema de pensiones y otros recursos estratégicos del Estado paraguayo.

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo —quien tuvo que renunciar tras el estallido de la crisis—, había sido directivo del banco antes de asumir su cargo como regulador en 2023. Esto levantó sospechas de inacción o laxitud en los controles del BCP para detectar a tiempo la insolvencia de la entidad.

Los dueños del banco, sobre quienes pesa una orden de búsqueda y captura, se encuentran en paradero desconocido, mientras miles de clientes golpean las puertas cerradas de las sucursales para reclamar su dinero.