Detienen a Santiago Peña, expresidente de Paraguay, tras escándalo de Ueno Bank (EFE)

Este viernes la Policía Nacional de Paraguay ejecutó la orden de arresto en contra del expresidente Santiago Peña, posterior a que el Senado de Paraguay lo destituyera de su cargo en un juicio político. Esta tarde los fiscales paraguayos ordenaron el arresto de Peña junto al exjefe del Banco Central, Carlos Cervallo, ya que se encuentran en una investigación penal por presunto abuso de confianza, así como otros delitos vinculados al colapso de Ueno Bank.

Santiago Peña fue destituido este viernes 6 de noviembre por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado, de los 45 miembros, tres días después de la intervención Ueno Bank. Peña era uno de los accionistas de ese banco y su cierre dejó a al menos tres millones de clientes sin acceso a su dinero.

¿De qué se le acusa al expresidente de Paraguay, Santiago Peña?

Peña es acusado de los delitos de abuso de confianza y otros delitos vinculados al desvío de cientos de millones de dólares del erario público para beneficiar a Ueno Bank, del cual él era accionista. Actualmente, la Policía Nacional de Paraguay informó que el expresidente fue arrestado en su domicilio hasta que comparezca ante la justicia de su país.

En un inicio, Santiago Peña había presentado su renuncia; no obstante, esta se le negó para que posteriormente se iniciara un juicio político apresurado que terminó con su destitución. Con ello, se le impide acceder al escaño vitalicio en el Senado, el cual es otorgado a los expresidentes elegidos democráticamente. Es decir, se le negó la inmunidad parlamentaria que tendría si se le hubiera aceptado su renuncia.

Ahora, los legisladores lo están acusando de utilizar su influencia política como presidente para canalizar millones de dólares de fondos públicos en beneficio de Ueno Bank y que se pasaran por alto préstamos internos muy riesgosos.

¿Quién será el nuevo presidente de Paraguay, tras la sustitución de Santiago Peña?

Después de la destitución de Santiago Peña, la tarde de este viernes juró como nuevo presidente de Paraguay Pedro Aliana, quien era el vicepresidente. Aliana prometió compensar plenamente a las personas que se vieron afectadas por el colapso de Ueno Bank.

Pedro Aliana asumirá el cargo de la presidencia durante los casi dos años que le quedaban de mandato a Peña. Se espera que lo haga en apoyo del Partido Colorado, por lo que continuaría con sus lazos con Estados Unidos, Israel y Taiwán.