Por cuarta vez en una semana, amenazas ponen en alerta a aerolíneas y aeropuertos en Europa

El aeropuerto en Roma, de los que se mantienen en alerta ante presuntas amenazas de bomba (Captura de video)

Alerta en aeropuertos europeos — Por cuarta vez en esta semana se registra una serie de avisos falsos de bomba que este viernes pusieron de nuevo en alerta a varias aerolíneas y aeropuertos europeos, entre ellos Madrid, Lisboa, Venecia, París y Praga, después de que el jueves se registraron casi una treintena de incidentes de este tipo, y de avisos similares el lunes y el martes.

El primer caso que trascendió fue el del aeropuerto de Copenhague, que recibió por segundo día consecutivo nuevas amenazas, pero la Policía danesa señaló que “no existe ni ha existido ningún peligro” para los viajeros tras desplegarse en el aeródromo y hacer las averiguaciones pertinentes.

Falsas amenazas de bomba afectaron también a cuatro vuelos extranjeros que tenían como destino el Aeropuerto Madrid-Barajas, aunque finalmente fueron descartadas tras ser evaluadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español, según fuentes del gestor aeroportuario Aena.

Tres de los aviones que tenían la capital española como destino procedían de Londres y el vuelo restante salió de Múnich (Alemania).

En Italia, un vuelo de la aerolínea de bajo coste Wizz Air que cubría la ruta entre Praga y Roma tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la ciudad italiana de Venecia (nordeste) después de recibir un aviso de bomba.

SUSPENDEN VUELO

El desvío del vuelo supuso la suspensión momentánea del tráfico aéreo en el aeropuerto veneciano, confirmaron fuentes aeroportuarias.

En Polonia, el portavoz de los Aeropuertos Polacos, Piotr Rudzki, señaló que se recibieron este viernes amenazas relacionadas con un vuelo de Tallín a Varsovia, aunque tras analizar la situación la aerolínea decidió continuar con sus operaciones.

Por otro lado, las autoridades portuguesas investigaron una amenaza de bomba en un vuelo de la aerolínea Ryanair que debía partir este viernes de Lisboa hacia Roma y que despegó con más de dos horas de retraso.

La Policía de Seguridad Pública recibió la alerta a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, cuando el avión todavía se aproximaba a Lisboa procedente de otro trayecto.

Asimismo, el Gobierno francés anunció que detectó cuatro nuevas amenazas de bomba en vuelos sobre el espacio aéreo de Francia. Tres de los aparatos aterrizaron sin problemas en el aeropuerto parisino de Orly y otro en el de Burdeos, según el canal BFMTV.

INVESTIGACIÓN

Además, se ha abierto una investigación para “determinar el origen de estas amenazas que afectan a toda Europa”.

Por su parte, la Policía checa inspeccionó nueve aviones de conexiones con origen o destino en Praga tras recibir nuevas amenazas anónimas de bomba.

Se tratói de cuatro llegadas y cinco salidas, según explicó una portavoz del aeropuerto Václav Havel a la agencia checa CTK, mientras que según el medio iDNES, una de las aeronaves procedía de España.

En tanto, el Ejército de Hungría recibió a su vez tres alertas de bomba contra aviones que volaban en el espacio aéreo del país, por lo que la OTAN ordenó la intervención de aviones caza Gripen, informó el ministro de Defensa, Romulusz Ruszin-Szendi.

ESCOLTADOS

Los aviones comerciales que fueron escoltados a causa del aviso recorrían las rutas Bruselas-Sofía, Praga-Chipre y Praga-Bucarest.

Asimismo, el Gobierno de Irlanda, donde este viernes tuvieron que ser evacuadas las instalaciones de la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ tras recibir una amenaza de bomba, advirtió este viernes que la ola de avisos falsos contra la aviación y medios de comunicación en Europa podría formar parte de una “campaña coordinada de desestabilización”.

Aunque el Ejecutivo reconoció que todavía se desconoce “quién está detrás” y si se trata “de individuos o de una operación centralizada”, indicó que “parece probable que se trate de una campaña coordinada de desestabilización”. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026