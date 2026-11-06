Ejecutan en EU por inyección letal a tres presos en un mismo día

En lo que va del año Estados Unidos suma 35 ejecuciones de reos, de las cuales 19 corresponden a Florida (Archivo)

Pena capital en EU — Autoridades estadounidenses registraron tres sentencias a muerte por inyección letal en un mismo día en los estados de Indiana, Florida y Alabama, y se registran en medio de un debate sobre las condiciones en las que se aplica la pena capital tras la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee, que sobrevivió a dos dosis de pentobarbital.

De acuerdo con las autoridades penitenciarias de EU, una de las ejecuciones reportada este jueves fue la de Jeffrey Weisheit, en Indiana, condenado a muerte por iniciar en 2010 un incendio que mató a los dos hijos de su novia, de ocho y cinco años. La inyección letal inició poco después de la medianoche y el reo fue declarado muerto a las 00:45 horas en la prisión estatal.

Otra de las ejecuciones ocurrió en Florida, donde Jesse Guardado, de 64 años, recibió el coctel mortal a las 18:13 horas locales en la prisión estatal de Starke. Guardado había sido condenado por apuñalar mortalmente en 2004 a Jackie Malone, una mujer de 75 años que lo había ayudado a obtener trabajo y alojamiento tras salir de prisión.

Pidió disculpas a la familia de la víctima y a sus propios familiares, antes de recibir la inyección. Esta fue la decimonovena ejecución en este estado en el año, con lo que Florida igualó el récord que tenía en 2025.

Finalmente, la tercera y última ejecución del día se registró en Alabama, cuando Michael Taylor, de 54 años, recibió la inyección letal y fue declarado muerto a las 18:10 horas locales en el centro penitenciario William C. Holman, en Atmore.

Taylor fue condenado por matar a golpes con una barra de metal a Ivan y Lucille Moore, una pareja de 83 y 79 años, en 1991, durante un robo en su casa, cuando tenía 19 años.

Con estas tres ejecuciones en lo que va del año Estados Unidos suma 35 penas capitales, de las cuales 19 corresponden a Florida, estado que concentra más de la mitad del total del país. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026