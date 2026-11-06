Dan 200 años de prisión a líder de secta cristiana en Kenia por 191 asesinatos

El pastor Paul Nthenge Mackenzie pasará 200 años en prisión, acusado por las muertes de 190 menores y un adulto (EFE)

“masacre de Shakahola” — La jueza Diana Kavedza-Mochache, del Tribunal Superior de la ciudad costera de Mombasa, en el sureste de Kenia, condenó este viernes al líder de una secta cristiana a 200 años de prisión por cargos de asesinato vinculados a la muerte de 190 niños y un adulto en la llamada “masacre de Shakahola”, en la que más de 400 personas ayunaron hasta morir para reunirse con Jesucristo.

La juzgadora anunció la sentencia tras declarar culpable de cargos de asesinato el pasado 19 de octubre al pastor Paul Nthenge Mackenzie, líder de la Good News Internacional Ministries (Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas), y 28 coacusados.

La magistrada descartó la pena de muerte, que había solicitado la Fiscalía, y anunció dos sentencias combinadas de 100 años de prisión para Mackenzie, una por cargos de “asesinato por inanición” y otra por cargos de “asesinato por homicidio directo”, dos penas que el pastor deberá cumplir “de manera simultánea”.

Kavedza-Mochache comunicó, asimismo, sentencias individuales para los coacusados, incluyendo penas -en algunos casos combinadas- de entre diez y 160 años de cárcel.

CASTIGO

“Los objetivos de la imposición de penas -en particular, la retribución, la reprobación y la disuasión- exigen que el castigo sea percibido por el infractor como una pérdida tangible”, aseveró la jueza, al destacar como factor agravante la responsabilidad parental y la vulnerabilidad de las víctimas, que al ser menores dependían de los adultos para obtener comida, agua y protección.

El pasado 19 de octubre, en su fallo leído durante una audiencia de más de ocho horas, Kavedza-Mochache había subrayado que las muertes en Shakahola no se produjeron sólo por ayuno voluntario, sino también, cuando las personas se resistían, con “violencia homicida”, mediante asfixia, estrangulación o por traumatismos craneales.

Asimismo, la magistrada acusó entonces al pastor de “malinterpretar de manera deliberada las escrituras” y de invocar pasajes bíblicos para respaldar su “propaganda”.

Este viernes, la jueza clasificó 183 de las muertes (incluyendo 182 niños y un adulto) como resultado de inanición y otras ocho, todas de menores, como consecuencia de homicidio directo, mediante estrangulación o traumatismos.

ANTECEDENTE

El caso se remonta al 2023, cuando el hallazgo de decenas de fosas comunes en el bosque de Shakahola, en el condado de Kilifi, en el sureste del país, conmocionó al país, después de que Mackenzie incitara y forzara a sus seguidores a someterse a ayunos extremos, hasta la muerte, con la promesa de encontrarse con Jesucristo antes del fin del mundo.

Mackenzie fundó en 2003 la secta y fue detenido por primera vez en 2017, acusado de radicalización y promoción de ideas extremas, antes de ser liberado.

En marzo de 2023, el pastor fue arrestado de nuevo brevemente tras la muerte de dos niños por inanición, pero fue puesto en libertad provisional, antes de ser detenido definitivamente el 14 de abril de ese año, tras el hallazgo de decenas de fosas comunes. Mackenzie está en prisión preventiva junto con 95 coacusados en la cárcel de máxima seguridad de Shimo la Tewa, y enfrenta cargos de terrorismo y homicidio involuntario de al menos 238 personas en procesos separados. (Con información de EFE)

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