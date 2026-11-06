Detienen al expresidente de Paraguay tras destitución exprés

Santiago Peña

“Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio”, dio a conocer la vocería de la Policía Nacional de Paraguay tras acudir varias decenas de agentes a la casa del expresidente la tarde este viernes.

Santiago Peña, presidente de Paraguay hasta hace poco más de 24 horas, fue destituido por el Senado en medio de un juicio político, tras estallar el escándalo y desencadenarse una crisis política por el cierre de Ueno bank, banco digital en el que yacían millones de dólares en fondos públicos y del que Peña fue accionista hasta hace pocos meses.

Sobre el pórtico de su propia casa, los oficiales y agentes de la fiscalía paraguaya que cumplimentaron la orden de arraigo, explicaron al recién removido exmandatario que su arresto domiciliario es efectivo “en tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción”, órgano judicial emplazado en la capital, Asunción.

Tras finiquitarse la acción, la fiscalía aseveró que Peña se hallaba en su casa y permanecerá ahí hasta emitirse una nueva orden para su traslado. “Se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición”, dijo a periodistas Silvia González, una de las fiscales del caso.

En el mismo informe, las autoridades indicaron que se solicitó también la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) cuando renunció por el escándalo del vaciamiento de Ueno bank.

El arresto de Santiago Peña fue transmitido en directo por la televisión local, en las imágenes se aprecia a una veintena de agentes resguardando la casa, mientras algunos manifestantes pedían recluirlo en prisión esta misma noche: “El pueblo exige que vaya a la cárcel, nos vamos a quedar en vigilia para que él no se vaya, no se quede en su casa, que duerma tras las rejas”, dijo una mujer que se identificó a cuadro como Andrea Salazar.

Santiago Peña será presentado próximamente ante la Unidad de Delitos Económicos para que la autoridad correspondiente determine su grado responsabilidad frente a la crisis que desencadenó la orden del Banco Central de realizar un “procedimiento de resolución” del Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.

Hasta este momento, miles de ahorradores han denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32 mil jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.

Pedro Alliana jura como nuevo presidente

Tras la destitución de Santiago Peña, Pedro Alliana, antes vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay. Con su toma de protesta se completará el actual periodo de Gobierno, previsto hasta agosto de 2028.

En la misma sesión, Peña fue declarado culpable, en ausencia, y se le realizó un juicio político al que fue sometido por sus vínculos con Ueno.