Inversionistas demandan Nvidia y sus acciones caen más del 20%: ¿Qué está pasando con la compañía?

Jensen Huang Foto: EFE

La compañía tecnológica Nvidia y su director ejecutivo, Jensen Huang, enfrentan una demanda colectiva presentada por inversionistas que los acusan de haber ocultado información relacionada con los presuntos vínculos personales del empresario con una mujer señalada por autoridades estadounidenses como una posible agente de inteligencia china. La acción legal sostiene que la falta de información sobre este asunto habría perjudicado a los accionistas, al generar riesgos para la reputación de la empresa, sus operaciones comerciales y sus relaciones con el Gobierno de Estados Unidos.

¿De qué acusan a Jensen Huang y a Nvidia?

La controversia comenzó después de que el diario The New York Times publicara información sobre una supuesta relación sentimental entre Jensen Huang y Alice Huang, una empresaria que trabajó como directiva de Megaspeed, una compañía con sede en Singapur dedicada al sector de centros de datos y vinculada comercialmente con Nvidia.

La demanda fue presentada el lunes 9 de noviembre de 2026 ante un tribunal federal de San José, California, y se produce después de que Nvidia anunciara una investigación independiente sobre las circunstancias que rodean a su director ejecutivo. El caso ha provocado nuevas preocupaciones entre los inversionistas, en un momento en que la compañía atraviesa una etapa de volatilidad bursátil y enfrenta tensiones comerciales relacionadas con la venta de sus semiconductores a China.

De acuerdo con las investigaciones citadas por el periódico estadounidense, las autoridades de inteligencia de Estados Unidos habrían identificado a Alice Huang como una presunta colaboradora del Gobierno chino, encargada de obtener información para Beijing. También se reportó que habría mantenido vínculos con empresas relacionadas con la compra de semiconductores de Nvidia.

Es importante precisar que no se ha demostrado públicamente que Jensen Huang conociera las supuestas actividades de espionaje de la empresaria ni que haya entregado información confidencial de Nvidia o del Gobierno estadounidense. La acusación de los inversionistas se centra en la presunta falta de transparencia de la compañía frente a los riesgos que este asunto podría representar.

La demanda fue encabezada por inversionistas liderados por Mark Kistenmacher, quienes buscan representar a otros accionistas que consideran haber sufrido pérdidas por la falta de información sobre el caso.

Entre sus señalamientos sostienen que Nvidia y su director ejecutivo habrían mantenido una imagen de estabilidad y seguridad ante el mercado, sin comunicar oportunamente los posibles riesgos relacionados con la situación personal de Huang.

Los demandantes solicitan una compensación económica por daños, aunque no se ha establecido públicamente una cantidad específica. El procedimiento tendrá que determinar si existieron omisiones relevantes en la información proporcionada a los inversionistas y si estas tuvieron consecuencias sobre el valor de las acciones.

Nvidia abre una investigación contra su propio director ejecutivo

En un comunicado oficial, la empresa explicó que un comité integrado por directores independientes, con apoyo de asesores legales externos, supervisaría las indagatorias. También señaló que, hasta ese momento, no tenía motivos para considerar que la seguridad nacional estadounidense o los secretos comerciales de Nvidia hubieran sido comprometidos.

Huang manifestó su disposición a colaborar con la investigación y, en un mensaje dirigido a los empleados de la compañía, reconoció que había sido infiel a su esposa y ofreció disculpas a su familia y a sus colaboradores.

Pese a la controversia, el consejo de administración manifestó que mantiene su confianza en el empresario y en su equipo directivo. Por ahora, Nvidia no ha anunciado su salida del cargo de director ejecutivo.

La situación también adquirió una dimensión política después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara el lunes 9 de noviembre que el FBI estaba investigando el caso. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las acusaciones de espionaje y las calificó como señalamientos infundados contra el país

¿Cuánto han bajado las acciones de Nvidia?

La controversia llegó en un momento complicado para los títulos de la compañía, que ya registraban una tendencia negativa desde octubre de 2026 debido a las preocupaciones de los inversionistas sobre el crecimiento del sector de inteligencia artificial.

De acuerdo con información de Associated Press, Nvidia acumulaba una caída aproximada del 23% en los 30 días previos al 9 de noviembre. Este retroceso se relacionaba principalmente con los temores de una posible burbuja en las inversiones de inteligencia artificial y las dudas sobre cuánto tiempo continuará creciendo el gasto de las grandes compañías tecnológicas en centros de datos.

La investigación sobre Jensen Huang agregó incertidumbre al panorama. El lunes 9 de noviembre, las acciones de Nvidia cayeron 4.3% en Wall Street y cerraron en 178.67 dólares por título, después de perder 7.97 dólares durante la jornada.

Reuters también reportó que la caída de ese lunes redujo aproximadamente 190 mil millones de dólares el valor de mercado de Nvidia. La cifra representa la disminución de su capitalización bursátil, no una pérdida equivalente de dinero en efectivo para la compañía.

La empresa enfrenta dos asuntos que podrían determinar el comportamiento de sus acciones durante las próximas semanas: los resultados de la investigación interna sobre Jensen Huang y las posibles consecuencias legales de la demanda presentada por sus inversionistas.

También será importante conocer si las autoridades estadounidenses encuentran elementos para ampliar las investigaciones relacionadas con las presuntas actividades de inteligencia y las operaciones comerciales de Megaspeed.

Por ahora, no existe una resolución judicial que determine que Nvidia o su director ejecutivo cometieron fraude contra los accionistas, ni se ha demostrado que información confidencial haya sido entregada al Gobierno chino.