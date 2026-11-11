Guterres arremete en la Cumbre del Clima contra las petroleras que amasan fortunas: “Que paguen los que contaminan”

Cumbre del Clima en Turquía El secretario general de la ONU, Antonio Guterres (2i) junto al anfitrión de la cumbre de Antalya, el presidente turco Recep Erdogan y líderes de todo el mundo, muchos de ellos de países petroleros (TOLGA AKMEN/EFE)

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó este miércoles a los líderes mundiales, durante la inauguración de la COP31 de Antalya (Turquía), que acuerden un «pacto de justicia climática» que ayude a financiar a los países más vulnerables al cambio climático.

«Quienes contaminan más deben pagar más», proclamó, en alusión a la inmensa fortuna que amasan tanto las petroleras, principales responsables del calentamiento global, como los gobiernos que se benefician de la quema barata de combustibles fósiles.

Guterres denunció que las nueve mayores petroleras obtuvieron 95,000 millones de dólares de beneficios en el último trimestre, una cifra que comparó con los apenas 600 millones donados al fondo internacional de pérdidas y daños, con el que se busca ayudar a los países pobres que sufren los efectos del cambio climático.

«Eso es lo que estas empresas facturan en unas 14 horas», denunció el diplomático portugués, quien pidió gravar sus beneficios extraordinarios para financiar la recuperación de los países afectados por los desastres climáticos.

Con este nuevo pacto, dijo, se debe garantizar el financiamiento de los países más afectados por el cambio climático, como los Estados insulares del Pacífico sur, cuyos costes de endeudamiento son muy superiores a los de las economías desarrolladas.

Fin a la adicción a los combustibles fósiles

Como en cada cumbre climática celebrada por la ONU, el secretario general pidió a los líderes presentes que se comprometan de una vez por todas a poner fin a la «adicción a los combustibles fósiles».

«Los combustibles fósiles deben seguir el camino de los dinosaurios, pero eso no ocurrirá por sí solo. Los dinosaurios no tenían un lobby, pero los combustibles fósiles sí», denunció, en alusión a las compañías petroleras y a los gobiernos que se sienten atraídos por este dinero fácil, pero letal para el clima.

Guterres acusó a estos intereses de distorsionar la ciencia y retrasar las decisiones políticas, e instó a los gobiernos a dejar de ampliar la producción de petróleo, gas y carbón mientras proclaman su compromiso con los objetivos climáticos. Se refirió así, indirectamente, a mandatarios como el brasileño Lula da Silva, que llega a la cumbre como promotor de la diversidad amazónica, pero celebra al mismo tiempo el récord de extracción de petróleo de Petrobras.

Las renovables, una opción barata

El secretario general denunció los esfuerzos de la industria de los combustibles fósiles por frenar la transición energética, pese a que las energías renovables son ya una opción barata.

Destacó que, gracias al abaratamiento de los paneles solares, la energía solar, que hace una década apenas aportaba el 1 % de la electricidad mundial, cubrió el año pasado casi tres cuartas partes del crecimiento de la demanda eléctrica.

Guterres llamó también a los países a superar sus rivalidades comerciales y geopolíticas para acelerar la transición energética y trabajar juntos en algo «que nadie puede resolver por sí solo».

Guterres, que a finales de año abandonará el cargo, concluyó con un reconocimiento a los jóvenes, científicos, pueblos indígenas, organizaciones civiles y pequeños Estados insulares que encabezan la lucha contra el cambio climático.

«Son la conciencia de esta lucha y se han enfrentado a algunos de los intereses económicos más poderosos del mundo», dijo.

«No estamos luchando solo por una cifra en un termómetro, estamos luchando por nuestras vidas y por el futuro de nuestros hijos», advirtió.