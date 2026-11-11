¿Qué son los cañones 'antiniebla'? Así busca India reducir sus altos niveles de contaminación (Pexels)

Durante la mañana de este miércoles en la capital de la India, Nueva Delhi, se presentó una extensa niebla producto de los altos niveles de polución en el aire y que afectó la visibilidad de las calles. Esto sucedió tras los festejos de la festividad hindú de Diwali, en la cual se acostumbra lanzar petardos y fuegos artificiales.

Nueva Delhi suele estar entre las ciudades más contaminadas del planeta y, de acuerdo a la plataforma suiza IQ Air, este miércoles superó a Lahore (Pakistán) como la ciudad más contaminada del mundo.

India registra altos niveles de contaminación: ¿Qué pasó?

Este lunes, después de los festejos del Diwali, en Nueva Delhi los niveles de micropartículas PM 2.5 (de las más nocivas y clasificadas como sustancias cancerígenas) alcanzaron un nivel récord al llegar a 879 microgramos por metro cúbico. Esta cantidad rozó 60 veces más el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras que este miércoles Nueva Delhi amaneció con una gran neblina que dificultaba la visibilidad en la ciudad, producto de los altos niveles de contaminación. Además, la Oficina Gubernamental de Control de la Contaminación (CPCB) admitió que la polución atmosférica ha sido tan intensa que los sensores encargados de medirla han superado su capacidad de medición.

¿Qué son los cañones ‘antiniebla’ utilizados en la India?

Debido a los altos niveles de contaminación (que es dañino para la salud de quien lo inhale), las autoridades de Nueva Delhi han empleado una solución a corto plazo. Por lo que han ordenado despliegue de 200 cañones ‘antiniebla’.

Estos son cañones de agua utilizados para combatir el polvo de suspensión, los cuales están instalados en camiones y pulverizan pequeñas gotas de agua para atrapar el polvo suspendido en el aire y de esta forma hacer que se deposite en el suelo. Es importante mencionar que no elimina las emisiones contaminantes.