Derrumbe de edificio en Brooklyn deja 8 muertos; entre ellos mexicanos

Equipos de rescate trabajando para buscar a desaparecidos en el edificio derrumbado de Brooklyn (Olga Fedorova/EFE)

Al menos ocho personas han muerto y 18 más resultaron heridas tras derrumbarse un edificio de tres plantas en el distritol de Brooklyn, Nueva York, donde aún los equipos de rescate continúan trabajando para localizar a los desaparecidos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó en conferencia de prensa que entre las víctimas se encuentran seis adultos y dos niños. Dos de los adultos fallecidos eran trabajadores de la obra contigua.

Asimismo, entre los lesionados hay 14 civiles y cuatro bomberos. La mayoría permanece en condición estable, mientras que una persona continúa en estado crítico.

Migrantes mexicanos entre las víctimas

Mamdani informó además que entre los fallecidos se encuentran migrantes de México, Colombia y Ecuador.

“Quiero tomarme un momento para recordar a aquellos que hemos perdido de manera tan insensata. Estos eran nuestros amigos y nuestros vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad, y migrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá”, declaró el alcalde de la ciudad en conferencia de prensa.

El inmueble, ubicado en el barrio de Flatbush, conocido como el “pequeño Caribe”, colapsó alrededor de las 16:00 hora local del miércoles, con varios residentes en su interior, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

Entre las víctimas mortales figura José Luis Caguana, un ecuatoriano de 26 años que trabajaba en la obra y cuya muerte fue confirmada por su hermano, Carlos Caguana, a medios locales. El joven llevaba unos seis años en Estados Unidos, tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño.

Según manifestó, seis de los fallecidos murieron en el lugar de los hechos y dos de ellos en el hospital.

La mayoría de los heridos siguen hospitalizados aunque permanecen estables. Cuatro de ellos eran bomberos. Uno de los ingresados se encuentra en estado crítico.

Mamdani aseguró que los equipos de bomberos llegaron en menos de un minuto desde la llamada al número de emergencias.

Se han trasladado 250 bomberos y efectivos de emergencias médicas.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, apuntó que el operativo sigue en fase de búsqueda y rescate, aunque avanzó que las lluvias están complicando las labores.

Mamdani insistió en que una tragedia como esta exige “una investigación exhaustiva y minuciosa que abarque tanto la obra como el edificio que se derrumbó”.

“Si hay alguien o alguna entidad que opere en esta ciudad y que sea responsable de lo que sucedió, los haremos plenamente responsables”, destacó.

Por su parte, el comisario del Departamento, Ahmed Tigani, explicó que la obra del edificio contiguo al que se derrumbó contaba con “licencia vigente hasta 2029”.