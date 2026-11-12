¿Qué pasa en Haití y por qué Bukele está bombardeando cuarteles de pandillas en ese país?

Ataques en Haití El Salvador busca acabar con grupos armados que operan en la capital. (X: @nayibbukele)

El Salvador continúa operativos militares en Haití. El gobierno de Nayib Bukele busca llevar a cabo un operativo contra el crimen organizado similar al que hizo en su país.

¿Por qué El Salvador está bombardeando Haití?

Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2 mil soldados salvadoreños en Haití el pasado 28 de octubre. Esto tras la desaparición de cuatro elementos de su país que trabajaban para la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario salvadoreño ha asegurado que no se trata de una invasión, y el operativo cuenta con el respaldo de Aliz Didier Fils-Aimé, primer ministro de Haití, quien ha expresado su apoyo a Bukele. “Mi reconocimiento al presidente Nayib Bukele por su apoyo y su compromiso en la lucha nacional contra las pandillas”, comunicó el primer ministro haitiano el día de ayer.

El operativo más reciente lo anunció el presidente de EL Salvador en sus redes sociales el pasado martes 10 de noviembre, cuando publicó videos en los que se veían aeronaves salvadoreñas disparar misiles, aunque no se especificó cuándo se llevó a cabo.

“Hemos destruido la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de 400 Mawozo”, comunicó Bukele, y afirmó que “cumplimos nuestra promesa”.

La vivienda atacada se encuentra en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe y supuestamente pertenecería a Wilson Joseph, conocido por su alias “Lanmò San Jou”, líder de 400 Mawozo (trad. Los 400 hombres inexpertos), uno de las principales grupos armados delictivos de Haití, la cual opera en esta región. Diario El Salvador, periódico oficialista de El Salvador, reveló que Joseph no estaba en la vivienda durante el operativo.

Han surgido dudas sobre la posible efectividad de esta ofensiva militar. Dos docenas de grupos armados operan en Puerto Príncipe. Estas se encuentran mejor armadas sus homólogos de El Salvador, con rifles de contrabando traídos desde Estados Unidos. Además, tienen conexiones con distintas autoridades y oficiales de gobierno. Por lo tanto, se piensa que el conflicto armado se podría extender demasiado y costarle a El Salvador varios soldados y mucho presupuesto. La única forma en que el operativo “terminaría” pronto sería a través de ofensivas como la anunciada martes pasado, que demuestren supuestos resultados, para luego retirar las tropas.

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, reiteró después del ataque del marte que su país, aliado de El Salvador, no está inmiscuido en la operación militar y apoyó a las fuerzas armadas de las Naciones Unidas.