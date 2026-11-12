¿Quién es la nueva CEO de Nvidia y por qué la vinculan con Israel?

Jensen Huang dimite con efecto inmediato como CEO de Nvidia: Colette Kress asume el cargo de forma interina (EFE)

Tras la renuncia de Jensen Huang como presidente, CEO y miembro del consejo administrativo de Nvidia, se puso fin a una gestión de 33 años que logró convertir a la compañía en la empresa más valiosa del mundo y uno de los principales proveedores en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la salida ocurre tras verse envuelto en una polémica que relaciona a Huang con una presunta relación extramatrimonial con una antigua directiva de Megaspeed, quien ha sido señalada por presentar vínculos con el gobierno chino y sospechas de espionaje.

Alargando más la controversia, se sumó información acerca de una segunda relación secreta que sostenía con una empleada de Nvidia.

La compañía señaló que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos empresariales o la seguridad nacional, aunque anunció que investigaría la información disponible sin aclarar si estos informes guardan relación directa con su retiro.

¿Quién es la nueva CEO de Nvidia?

Ante la renuncia del cofundador dada a conocer este jueves 12 de noviembre, la empresa designó a Colette Kress, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera para asumir el rol de CEO interina mientras se busca un reemplazo permanente.

Su nombramiento puso en el centro de la atención a una ejecutiva que lleva más de una década vinculada a la compañía.

Con una formación académica enfocada en las finanzas, Kress es licenciada por la Universidad de Arizona y cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Metodista del Sur.

Su recorrido profesional se ha desarrollado principalmente en el sector tecnológico, donde ha ocupado cargos de responsabilidad relacionados con la planificación financiera, las operaciones y la estrategia empresarial.

Desde su llegada a Nvidia en septiembre de 2013 como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO), ha estado vinculada a la administración de los recursos de la empresa, convirtiéndose en una pieza central para el desarrollo de los procesadores gráficos y tecnologías destinadas a la inteligencia artificial.

¿Por qué se le relaciona con Israel?

Para Kress, de 56 años, la conexión estratégica con Israel ha sido clave en el crecimiento de Nvidia. En una entrevista otorgada al medio Globes de Israel, abordó cómo Nvidia alcanzó la histórica marca de un billón de dólares en capitalización de mercado impulsada por el auge de la demanda de sus chips de inteligencia artificial, una rama del negocio fuertemente conectada con sus inversiones en territorio israelí.

Ante el medio israelí, Kress argumentó la importancia de ingresar al club del billón de dólares y destacó la adquisición en el año 2019 de la firma israelí Mellanox, especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados, operación por la que pagaron 6,900 millones de dólares.

En aquel entonces, el propio Jensen Huang declaró que dentro de su sector todos buscaban adquirir o contar con una empresa israelí.

Años después de concretarse la operación, Kress opinó que la compra de Mellanox fue una de las mejores adquisiciones que había visto en la industria informática, asegurando que la unión entre ambas firmas les permitió trabajar en soluciones completas para centros de datos más allá de las GPU.