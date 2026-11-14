Francia vive quinto sábado consecutivo de protestas contra el alto costo de la vida

Los enfrentamientos con fuerzas del orden se repitieron en varias ciudades francesas (EFE)

Protestas en Francia — Manifestantes convocados por organizaciones estudiantiles y los “chalecos amarillos” cumplieron su quinto sábado consecutivo de protestas con unas 60 manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos, mientras el gobierno desplegó un amplio contingente policial para evitar incidentes.

A estas protestas se añaden otras dos movilizaciones en defensa de los derechos de la infancia y contra la violencia policial.

Esta última dirigida contra un proyecto de ley que plantea establecer una presunción de uso legítimo de las armas por parte de las fuerzas del orden, que sus detractores consideran equivale a un “permiso para matar”.

“Esperamos tener entre 50 y 60 manifestaciones en todo el territorio nacional”, señaló el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en una entrevista con la cadena LCI.

El ministro alertó también de la posible presencia de grupos violentos que podrían intentar alterar las manifestaciones, atacar comercios y provocar destrozos en los centros urbanos, como sucedió el 17 de octubre, el primer sábado de protestas.

Frente a este panorama, el Ejecutivo mantuvo un dispositivo similar al desplegado desde el segundo sábado de protestas, el 24 de octubre, con unos 70,000 policías y gendarmes y unidades móviles preparadas para intervenir ante grupos que puedan fragmentarse en pequeños núcleos para eludir los controles policiales.

En París, los servicios de inteligencia estiman que entre 30,000 y 60,000 personas participaron en las movilizaciones, entre ellas entre 300 y 600 individuos considerados potencialmente radicales, según una nota interna citada por el diario “Le Monde”.

La marcha de los estudiantes y los “chalecos amarillos” en la capital, a la que se suman los defensores de los derechos de los menores y los que protestan contra la violencia policial, partió de la plaza de la República y avanzó hacia la plaza de la Nación, pasando por la de Bastilla.

La coordinación de los ‘chalecos amarillos’, que desde el 17 de octubre impulsa movilizaciones de los sábados, contabilizaba este sábado en su plataforma en internet 423 convocatorias de protestas en todo el país. En París, el movimiento se suma este sábado a la marcha organizada por los estudiantes.

En otras ciudades como Burdeos, Toulouse y Rennes, las manifestaciones se celebraron por separado y algunas fueron desplazadas fuera de los centros urbanos por decisión de las autoridades locales.

Las protestas de este sábado preceden a una nueva jornada de huelgas y manifestaciones prevista para el martes y convocada por los sindicatos. (Con información de EFE)

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