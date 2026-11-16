Quién es Jesús Seade, ex embajador de México en China y nuevo ejecutivo del FMI

Jesús Seade El embajador de México en China se une al FMI. (cuartoscuro)

Jesús Seade, embajador de México en China, se incorporará como ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional (FMI). El anunció lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a China.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre puesto de Jesús Seade en el FMI?

Durante su visita a China en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Jesús Seade dejará su cargo como embajador de México en China para incorporarse como ejecutivo en el FMI.

“Además, nuestro embajador aquí, el embajador Seade, hoy se va al FMI. Ocupa un puesto muy importante en el Fondo Monetario Internacional [...] Lo propusimos y fue aceptado”, declaró la presidenta desde el país asiático.

No se informó quién ocupará el puesto de Seade en China tras su partida al FMI.

¿Quién es Jesús Seade?

Jesús Seade es un ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México con doctorado en Economía por la Universidad de Oxford. Comenzó su carrera internacional trabajando para el Banco Mundial de 1986 a 1989.

Después de su paso por esta institución, trabajó en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y en la Organización Mundial del Comercio. En 1997 se unió al FMI, donde se desempeñó como Director Asistente hasta 2006. En puesto, participó en solventar crisis financieras de países como Brasil, Argentina y Turquía.

Como diplomático, fue subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 2018 a 2020, participando en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se le nombró embajador de México en China en 2021. El funcionario trabajó en China con anterioridad, dando clases en instituciones académicas de educación superior en Hong Kong y Shenzhen.