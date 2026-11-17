NSA sufre caída en su red interna de comunicaciones (Especial)

La red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), utilizada por sus empleados para compartir información altamente clasificada, registró una interrupción este martes, lo que afectó el funcionamiento de uno de sus principales sistemas de intercambio de datos sensibles.

De acuerdo con seis fuentes consultadas por CNN, hasta el momento no existen indicios de que la caída de la plataforma, conocida como NSA Net, haya sido provocada por un ciberataque. Sin embargo, el incidente se suma a una serie de problemas tecnológicos registrados en distintos servicios e instituciones estadounidenses durante los últimos días.

Fallas tecnológicas afectan vuelos y servicios bancarios

La interrupción de la red de la NSA ocurre después de que el pasado viernes se registrara una falla en los sistemas de comunicaciones y radares del sector aéreo estadounidense, que obligó a detener durante más de cuatro horas las salidas de vuelos en todo el país.

La administración del presidente Donald Trump atribuyó el problema a una inestabilidad en dichos sistemas. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) reportó la cancelación de aproximadamente 12 mil 462 vuelos, aunque precisó que no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional.

A estos problemas se sumaron reportes de usuarios que, el lunes, señalaron dificultades para ingresar a los servicios de algunos de los principales bancos de Estados Unidos. Ese mismo día, United Airlines informó sobre una interrupción generalizada de sus sistemas tecnológicos que ocasionó afectaciones en vuelos con salidas programadas a nivel nacional.

FEMA realizará prueba nacional de alertas de emergencia

En medio de estas interrupciones, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tiene programado para este martes un ejercicio nacional con el propósito de revisar el funcionamiento de los procedimientos de difusión de alertas oficiales.

La prueba está prevista para las 14:20 horas del este de Estados Unidos (17:20 GMT) y consistirá en transmitir un mensaje de simulacro mediante estaciones de radio y televisión, con el objetivo de verificar que los medios reciban y retransmitan correctamente las notificaciones de emergencia.

Aunque este tipo de ejercicios suele realizarse a nivel estatal, no se llevaba a cabo uno de alcance nacional desde 2023. En esta ocasión, el simulacro no contempla el envío de alertas a través de teléfonos celulares.