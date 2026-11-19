Juan Manuel “Mono” Muñoz Empresario vinculado con Los Zetas enfrenta posible extradición a Estados Unidos.

Juan Manuel “Mono” Muñoz, empresario de Coahuila vinculado al crimen organizado y el huachicol fiscal, fue detenido en Madrid y enfrenta una posible extradición a Estados Unidos.

¿Qué se sabe sobre la detención de Juan Manuel Muñoz?

Juan Manuel Muñoz fue detenido el pasado martes 17 de noviembre en el centro de la capital española. Esta sería una detención provisional en espera de que se resuelva una orden de extradición solicitada por Estados Unidos, país que tiene 45 días para formalizar la orden.

El empresario vinculado al crimen organizado comparecerá ante el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional española este 19 de noviembre, según reportó Aristegui Noticias.

Muñoz Luévano es dueño de una cadena de estaciones de servicio en la Comarca Lagunera. Además, cuenta con múltiples negocios en la zona que incluyen bares, restaurantes, actividades agropecuarias, agencias de publicidad y servicios de transporte. Se le ha vinculado con la organización criminal Los Zetas y el huachicol, y esta no es la primera ocasión en que ha sido detenido.

Detenciones pasadas de Juan Manuel Muñoz

El empresario ya había sido detenido en Madrid, España. Su primer arresto fue el 18 de marzo de 2016. Tras un cateo a su residencia, las autoridades españolas aseguraron computadoras con registros financieros que detallaban el transporte de más de 2 mil kilos de cocaína y 75 millones de dólares en febrero de 2012. Muñoz habría enviado mucho de este dinero a la organización criminal Los Zetas.

Tras se juzgado en la Audiencia Nacional, fue extraditado a Estados Unidos el 28 de febrero de 2019. Se le trasladó a San Antonio, Texas para comparecer ante el juzgado por seis cargos de los que se le acusaba: cuatro relacionados a la importación, posesión y distribución de cocaína; uno por uso de armas para sostener una empresa criminal y el último por lavado de dinero procedente de actividad ilícitas. El fiscal auxiliar Russell Leachman sustituyó la acusación y retiró cinco cargos. El empresario se declaró culpable únicamente de lavado de dinero. Enfrentaba hasta 20 años en prisión pero su cooperación con las autoridades estadounidenses llevó a que se redujera sus sentencia, la cual se dictó el 9 de mayo de 2024. El juez determinó que con el tiempo que ya había pasado detenido era suficiente y se le liberó el mismo día.

El 22 de mayo de 2025 volvió a ser detenido, esta vez en Torreón, Coahuila. Muñoz, a quien las autoridades vigilaron durante semanas, habría intentado intervenir a favor de unos conductores de pipa que transportaban huachicol. Debido a su conducta agresiva, el empresario fue detenido y se habría encontrado cocaína en su persona, por lo que fue trasladado al Ministerio Público. Un juez de control lo dejó en libertad condicional dos días después y desde entonces se desconocía su paradero.

En 2026, la periodista Anabel Hernández lo vinculó al caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien actualmente se le acusa de haber operado una de las redes más grandes de huachicol.