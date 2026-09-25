Dan prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel:¿Qué sigue en el proceso del exgobernador acusado de huachicol fiscal? TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM (Chris Noyola Martínez )

Después de una audiencia que duró aproximadamente dos horas y media, la juez federal Alejandra Remires de la Vega determinó reclasificar el delito al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por lo que continuará el proceso en su contra con la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria.

Esta medida cautelar fue informada por el abogado Arturo Germán Rangel, después de la audiencia realizada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, Altiplano.

Cabe aclarar que desde el 19 de julio, Ernesto Ruffo Appel se encontraba vinculado a proceso en el penal de Almoloya; sin embargo, su abogado señaló que, debido a la edad del exgobernador, así como los elementos presentados en los que demuestra que tiene enfermedades crónicas como la hipertensión, logró que continuara su proceso en prisión preventiva domiciliaria.

No obstante, tendrá que cumplir con algunas medidas, como que no podrá acercarse a las personas que están involucradas en los hechos y, durante los seis meses que dura el cierre de la investigación complementaria, tendrá que continuar en su domicilio.